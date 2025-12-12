Primarul din Livezile, cercetat pentru agresiune sexuală, arestat preventiv în dosarul imaginilor intime apărute din biroul primăriei

Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis, vineri, contestația procurorilor, care au cerut ca arestul la domiciliu să fie transformat în arest preventiv, conform bistriteanul.ro. Decizia instanței este definitivă.

Inițial, în 25 noiembrie, Judecătoria Bistrița dispusese măsura arestului la domiciliu, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor imagini în care acesta apărea în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său din primărie.

„Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa împotriva încheierii penale nr. 119/JDL/2025 pronunţată la data de 25.11.2025 (…) admite propunerea formulată la data de 25.11.2025 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, ca fiind întemeiată, şi pe cale de consecinţă, dispune arestarea preventivă a inculpatului S. T.”, se arată în minuta instanței.

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat pe 5 noiembrie că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma apariției unor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia. Acesta a fost reținut trei săptămâni mai târziu. Potrivit sursei citate, situația s-a schimbat după ce angajata care apare în imagini a depus o plângere la poliție.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. El este surprins și când o sărută.

Imaginile realizate în biroul primarului s-au viralizat pe rețelele de socializare, după ce, potrivit publicației locale Bistrițeanul, edilul le-a pus la „stare” pe WhatsApp cu textul „partidă de amor”. Ulterior, Simioanca a spus că fotografiile sunt trucate.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus, după apariția imaginilor, primarul din comuna Livezile.