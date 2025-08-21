Primarul PNL din Mangalia, reținut de DNA pentru luare de mită

Radu Cristian, primarul Mangaliei, FOTO: Captură de ecran de pe canalul de TikTok al edilului (cristian.radu127)

Cristian Radu, primarul la al patrulea mandat al orașului Mangalia, a fost reținut de DNA într-un dosar de luare de mită în care procurorii au făcut percheziții timp de cinci ore și au audiat mai mulți angajați ai primăriei, potrivit Info Sud Est.

Edilul este acuzat de DNA că a luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

DNA a anunțat miercuri că efectuează cinci percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar vizând infracţiuni de corupţie comise de către funcţionari publici. Potrivit news.ro, cei vizați în dosar sunt primarul Mangaliei, Cristian Radu, și administratorul public George Didi Călin.

Cine este Cristian Radu

Potrivit Info Sud Est, Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța. El este criticat de opoziția din Mangalia și o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

El a stârnit critici la începutul verii după ce a criticat public românii care aleg să-și facă concendiul în afara țării în dauna litoralului românesc.

„Luați salariul. Primul lucru, ce faceți? Vă duceți la supermarket. Companiile acestea – hipermarketurile – sunt companii din afara țării, deci trimiteți banii afară. După aceea mergeți la mall să vă îmbrăcați. 80-90% din magazinele care sunt în mall sunt din afara țării, da?”, și-a început politicianul pledoaria într-o înregistrare video pe care a publicat-o duminică pe canalul său de TikTok.

„Și, o dată pe an, vreți să mergeți în concediu. Unde mergeți? Tot în afara țării. Deci, dacă toți banii îi ducem în afara țării, îi scoatem din țară, nu mai avem bani să refacem infrastructura, să ne gospodărim cum trebuie – nu numai în orașul sau municipiul Mangalia. Vorbim de toate localitățile din România”, a subliniat Radu Cristian.