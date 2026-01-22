VIDEO Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că reduce din taxele și impozitele locale, după un protest în fața primăriei și întâlniri cu locuitorii orașului

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au anunțat joi, într-o conferință de presă, că au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să scadă la minimul legal nivelul taxelor și impozitelor locale pentru mașini și terenuri (la persoanele juridice). Inițial, confruntat cu nemulțumirea oamenilor, primarul din Sfântu Gheorghe dăduse vina pentru situație pe liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar.

Primarul Antal Arpad a spus joi că pentru anul 2026 „am avut planuri mari”: „Am considerat că acesta ar putea fi anul cu cea mai mare dezvoltare din toate timpurile. Dar datoria noastră, a liderilor comunității, este să construim orașul și să servim cetățenii”.

„Sunt momente când interesul individual al cetățenilor nu coincide cu interesele orașului. Așa este situația impozitelor. Pentru că oamenii își dau impozitele și avantajul este la cel care primește impozitele”, a explicat primarul.

„Sunt foarte mulți cetățeni în acest oraș pentru care și cea mai mică cheltuială în plus reprezintă o povară mare”

Antal Arpad a făcut ulterior referire la protestul din fața Primăriei Sfântu Gheorghe, de luni, la care s-au strâns în jur de 200 de oameni pentru a protesta față de mărirea taxelor și impozitelor locale. În afara, protestului, primarul a organizat și marți o întâlnire cu cetățenii.

„În ultimele zile, după cum ați putut observa, am avut foarte multe întâlniri cu cetățenii. I-am ascultat, am învățat de la ei și mesajul lor a fost foarte clar. Sunt foarte mulți cetățeni în acest oraș pentru care și cea mai mică cheltuială în plus reprezintă o povară mare. În acest an, în 2026, traiul de zi cu zi este mai important pentru mulți cetățeni din acest oraș decât dezvoltarea orașului. Ca primar, trebuie să înțeleg și să accept acest lucru”, a declarat Antal Arpad.

„O modificare în sensul descreșterii, în avantajul contribuabilului”

Președintele UDMR Sfântu Gheorghe, deputatul Miklos Zoltan, a explicat ulterior că, având în vedere că bugetul municipiului pentru anul 2026 nu a fost adoptat, hotărârea de Consiliu Local din decembrie 2025, prin care taxele și impozitele locale au fost mărite, poate fi modificată, ceea ce a și propus și se va întâmpla.

„Vorbim despre o modificare în sensul descreșterii, în avantajul contribuabilului. Este legal”, a precizat Miklos Zoltan.

„În cazul autoturismelor hibrid să modificăm hotărârea CL în sensul în care acest impozit să scadă până la nivelul minim stabilit de Codul Fiscal. În cazul celorlalte autoturisme să scădem impozitele la nivelul maxim, la care au fost în anul 2025. Acest lucru este valabil și în cazul autoutilitarelor. A treia propunere a fost ca în cazul impozitelor pe teren la persoane juridice să modificăm în sensul descreșterii și să se stabilească la nivelul minim stabilit de Codul Fiscal. Este cel mai scăzut nivel dintre toate municipiile din Transilvania”, a explicat deputatul.

„În ceea ce privește impozitul pe clădiri la persoanele juridice, știți bine că de 11-14 ani funcționează o schemă de tip minimis, prin care toți contribubilii, personaele fizice care plătesc impozit pe clădire, beneficiază de rambursarea a o treime din impozit. Ar fi bine ca această schemă să funcționeze în viitor”, a precizat el.

Autoritățile locale au făcut un apel către oameni să nu își plătească taxele până în 2 februarie, când vor fi lămurite toate detaliile modificărilor. Cei care au plătit între timp, pot cere înapoierea banilor, notează CovasnaMedia.ro.

Cu cât crescuseră inițial autoritățile taxele la Sfântu Gheorghe

Încă din decembrie la Sfântu Gheorghe impozitele locale pentru persoanele fizice nu au fost majorate prin decizie locală, ci doar ajustate cu rata inflației, conform prevederilor legale.

Toate impozitele locale, atât cele pe locuinţe şi terenuri, cât şi cele pentru mijloacele de transport, au fost indexate la Sfântu Gheorghe doar cu rata inflaţiei de anul trecut, adică 10,4%, lucru obligatoriu prin lege.

„Astfel, o familie care are un apartament de 70 mp şi un autoturism de 1.400 cmc va plăti anul viitor un impozit total de aproape 400 de lei, adică cu peste 770 de lei mai puţin decât valoarea maximă de impozitare pe care o permite Codul Fiscal (1.170 lei)”, au precizat autoritățile locale într-un comunicat de presă.

Primarul a dat inițial vina pentru revolta oamenilor pe partidul de opoziție din Ungaria

Într-o întâlnire cu cetățenii nemulțumiți care a avut loc marți, primarul din Sfântu Gheorghe, care este de la UDMR, partid apropiat de Fidesz, al lui Viktor Orban din Ungaria, a spus că protestele organizate pe această temă au avut drept scop „dezbinarea comunității”:

„Au apărut cel puțin trei forțe care încearcă să o dezbine: o organizație politică-marionetă, un grup de interese economice și un partid politic din Ungaria”, a spus primarul, moment în care pe ecran a apărut imaginea lui Magyar Péter, liderul opoziției din Ungaria, conform hang.hu.

Dintre cele trei „forțe”, primarul a „demascat” una: partidul Tisza, scrie sursa citată. În transmisie se aud clar participanții strigând că „asta nu are legătură cu subiectul” și cerând ca politica de campanie să fie lăsată în Ungaria. Antal Arpád i-a întrerupt însă, spunând: „Ba da, trebuie să ascultați până la capăt!”.

Mai departe, primarul a arătat oamenilor un nume și o fotografie despre care a spus că este a unui activist Tisza: „Vi se pare normal ca o activistă a partidului Tisza, care trăiește de 22 de ani la Budapesta, să creeze un grup de Facebook la Sfântu Gheorghe cu scopul de a inflama și mai mult această stare de spirit până la 15 martie?”, a întrebat Antal Arpad.

Între timp, pe ecran au fost afișate date din baza de date Tisza care a ajuns în spațiul public. Practic, politicianul UDMR a prezentat o listă a simpatizanților a unui partid de opoziție din Ungaria.

Sute de oameni au protestat luni în Sfântu Gheorghe împotriva măririi taxelor și impozitelor

Aproximativ 200 de oameni s-au strâns luni, de la ora 12:00, în fața Primăriei Sfântu Gheorghe, din județul Covasna, pentru a-și manifesta nemulțumirea privind creșterea taxelor locale. Primarul din oraș, Antal Arpad (UDMR), a ieșit și a discutat cu oamenii nemulțumiți.

Protestul a fost anunțat în mediul online de activistul local Peter Fazakas, fost membru al Consiliului Județean, conform CovasnaMedia.ro.

Manifestația a fost una pașnică, însă au fost și momente în care tonul discuțiilor a devenit mai apăsat, relatează presa locală.