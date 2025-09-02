Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu: „Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință”

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu (PSD), a declarat la Digi24 că datele prezentate de Guvern privind reducerea posturilor din primării sunt incorecte. Edilul susține că funcționarii nu au înțeles cum să completeze tabelele transmise de Executiv, astfel încât cifrele oficiale nu reflectă realitatea.

Potrivit Guvernului, Primăria Galați ar trebui să reducă 44 de posturi dacă se aplică procentul de 25% sau 184 de posturi dacă se aplică procentul de 45%. Pucheanu spune însă că în fapt instituția ar urma să piardă doar 24 de angajați.

„Datele pe care noi le-am pus la dispoziție au fost – sau coloanele din capul de tabel cerut de către Guvern – atât de alambicate și de neexplicat, încât fiecare primărie a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință. (…) Asta înseamnă că Primăria Municipiului Galați, dacă i se va aplica acel cuantum de 45%, pierde fix 24 de angajați. (…) Prin urmare, datele pe care le are în momentul de față Guvernul sunt eminamente greșite”, a spus Pucheanu, potrivit Digi24.

El a comparat situația din Galați cu cea din Bihor: „Ținând cont de discrepanțele dintre județul Galați, unde aproape 95% dintre primării pierd angajați, și județul Bihor, unde doar 23% dintre primării ar urma să disponibilizeze, mi-e greu să cred că primarii din Galați sunt cu mult mai slabi și mai puțin vizionari decât cei din Bihor”.

Pucheanu a precizat că susține reforma, dar a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan a gestionat procesul: „Direcția e corectă, demersul este unul corect, dar haideți să rafinăm metoda. Nu poți să tai cu un topor bontit, îți trebuie bisturiu. Ca să ai bisturiu, ai nevoie de date corecte”.

Guvernul vrea să taie peste 13.000 de posturi din primării

Guvernul a făcut simulări privind reducerile de personal din administrația locală, pe baza unui procent de 40-45%. În total, ar urma să fie eliminate 13.098 de posturi deja ocupate din cele aproape 190.000 existente la nivel național, în 1.655 de unități administrativ-teritoriale.

Printre orașele cel mai puternic vizate se află Ploieștiul, unde ar trebui reduse 217 posturi, și Piteștiul, cu 202 posturi tăiate. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, spune că problema reală o reprezintă companiile municipale, în timp ce primarul din Pitești, Cristian Gentea, consideră „enormă” reducerea de peste 200 de posturi și avertizează că astfel de tăieri pot afecta proiectele europene.