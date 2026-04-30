Primarul New York-ului îi cere Regelui Charles să returneze diamantul Koh-i-Noor

Regele Charles în 2003 într-o vizită la Turnul Londrei unde se află Bijuteriile Coroanei, inclusiv diamantul Koh-i-noor. Foto: Johnny Green / PA Images / Profimedia

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, l-a îndemnat miercuri pe regele Charles al III-lea să „restitue” diamantul Koh-i-Noor, bijuteria coroanei obținută din India de Imperiul Britanic în secolul al XIX-lea, transmite AFP.

Înainte de a se întâlni cu cuplul regal în cadrul unei vizite la memorialul atacului de la 11 septembrie, Mamdani a declarat: „Dacă ar fi să vorbesc cu regele despre altceva decât despre acest subiect, probabil l-aș încuraja să returneze diamantul Koh-i-Noor”.

Expusă astăzi la Turnul Londrei, piatra prețioasă de 105,6 carate a fost cedată Companiei Britanice a Indiilor Orientale de către regatul Punjab în 1849, în cadrul tratatului de pace încheiat după războiul anglo-sikh.

Deși nu există prea multe îndoieli cu privire la faptul că a fost extras din India, istoria diamantului amestecă mituri și fapte, și este revendicat de mai multe țări, precum Afganistanul, Iranul și Pakistanul.

New Delhi a solicitat returnarea sa de mai multe ori, fără niciun succes.

Nu este clar la publicarea acestei știri dacă primarul New York-ului a reușit să abordeze direct acest subiect cu Charles al III-lea.

Dezbaterea pe această temă a făcut valuri în Regatul Unit, până la punctul în care regina Camilla a decis să nu poarte această piesă la încoronarea sa din 2023.

Zia Yusuf, purtătorul de cuvânt al partidului anti-imigrație Reform UK, care conduce în sondajele din Regatul Unit, a calificat declarațiile Mamdani drept „o insultă la adresa regelui nostru”.