Primar PSD, reținut de DNA. Mită cu repetiție, prins în flagrant

Benone Moraru (PSD), aflat la primul mandat de primar în orașul Slănic Moldova din județul Bacău, a fost reținut marți de procururorii DNA, care îl acuză de luare de mită.

DNA a anunțat, miercuri, că primarul Benone Moraru a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus la Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Benone Moraru. Foto: Facebook / Benone Moraru

Primarul PSD, acuzat că a luat mită 15.000 de euro și a fost prins când primea altă tranșă de bani

Conform DNA, în iulie 2026 primarul a primit mită 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea unui contract:

„În contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie”.

DNA spune că în 27 octombrie primarul Benone Moraru a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv. Procurorii anticorupție l-au prins atunci în flagrant.

Benone Moraru este la primul mandat de primar în Slănic Moldova, fiind ales în iunie 2024 din partea PSD.