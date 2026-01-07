Primarul Sectorului 2 anunță măsuri după ce unii cetățeni s-au trezit cu taxele mărite de două ori în două zile: „Bâlbâiala este inacceptabilă”

Rareș Hopincă a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 după ce mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 s-au plâns că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă”, transmite primarul sectorului 2, Rareș Hopincă, într-un mesaj pe Facebook în care cere scuze celor afectați.

„Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp”, continuă Hopincă.

Primarul Sectorului 2 afirmă că „procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope”. Anterior, Primăria Sectorului 2 a transmis că „Sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an”.

Despre diferențele sesizare de cătățeni, Primăria afirma că „calcularea taxelor și impozitelor s-a făcut în perioada 1-6 ianuarie”, iar „în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026)”.

Taxe dublate de pe o zi pe alta

Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 s-au plâns că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Ei au văzut o sumă afișată în aplicația Ghișeul.ro, iar a doua zi o altă sumă.

Și asta după ce anumite taxe s-au scumpit la 1 ianuarie față de anul trecut. Oamenii au reclamat că au văzut anumite sume afișate, iar peste noapte acestea au crescut din nou.

„La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a comentat un internaut pe grupul de Facebook Cartierul Colentina. „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept cu nerăbdare sa vad ce suma mai apare mâine”, a scris un altul.





