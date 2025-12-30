Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia este definitivă

Radu Cristian, primarul Mangaliei, FOTO: Captură de ecran de pe canalul de TikTok al edilului (cristian.radu127)

Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia este definitivă.

„Respinge contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, împotriva Încheierii de şedinţă în data de 22.12.2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanţa, ca nefondată. Obligă inculpatul Radu Cristian, la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanţei, citată de News.ro.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Fostul primar e acuzat de luare de mită și spălare de bani

Procurorii au documentat cinci cazuri în care primarul a luat mită direct sau prin intermediari și îl acuză pe acesta inclusiv de spălare de bani prin modul în care a vrut să disimuleze și să ascundă proveniența banilor.

Astfel, potrivit DNA, primarul a solicitat, în perioada 2022-2024, 80.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Potrivit procurorilor, suma de bani a fost oferită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux.

În cursul anului 2020, susțin procurorii, edilul a pretins suma de 70.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun.

Alte două fapte de luare de mită au avut loc în 2023, potrivit DNA. Atunci, spun procurorii, primarul a pretins și a primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia. Tot în 2023, afirmă DNA, a cerut 50.000 de euro din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Ultima faptă documentată de DNA a avut loc la începutul acestui an, când primarul a pretins și a primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca aceasta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Constanța un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.