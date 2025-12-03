ULTIMA ORĂ Primele anunțuri de la Kremlin, după întâlnirea de 5 ore a lui Putin cu echipa lui Trump. Un mesaj optimist, cu un singur cuvânt, vs. „Mai sunt multe de făcut”

Președintele rus Vladimir Putin, în cadrul întâlnirii cu trimișii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kremlin, Moscova, pe 2 decembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, desfășurată marți la Kremlin, s-a încheiat, a anunțat serviciul de presă al președinției ruse, potrivit Reuters, CNN și Sky News.

Discuțiile privind o posibilă soluție care să pună capăt celui mai sângeros conflict european de după al Doilea Război Mondial au durat aproape cinci ore.

Agenția de presă de stat RIA a anunțat că Witkoff s-a deplasat la ambasada SUA din Moscova după încheierea discuțiilor de la Kremlin.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, care a stat la masa discuțiilor, a scris un singur cuvânt – descriind negocierile drept „productive”. Dmitriev și-a însoțit postarea cu un emoticon care simbolizează un porumbel al păcii.

„Nu suntem mai aproape” de sfârșitul războiului din Ucraina

Însă un alt consilier al președintelui rus, Iuri Ușakov, a afirmat, potrivit BBC News: „Nu suntem mai aproape de rezolvarea crizei din Ucraina și mai sunt multe de făcut”. Ușakov este celălalt consilier pe politică externă prezent la masa negocierilor din partea Rusiei.

Cu toate acestea, Ușakov a transmis că discuțiile au fost „constructive, foarte utile și substanțiale”.

În declarațiile făcute presei ruse la scurt timp după încheierea întâlnirii, consilierul rus pentru politică externă a precizat că nu există încă „o versiune de compromis” privind planul de pace pentru Ucraina. Ușakov a adăugat că unele propuneri ale SUA sunt acceptabile pentru Rusia, dar altele nu.

El a mai spus că s-a discutat și despre concesii teritoriale din partea Ucrainei, precum și despre cooperarea economică dintre Rusia și SUA.

Ușakov a adăugat că Rusia a primit patru documente în plus față de planul inițial în 28 de puncte și că Moscova și Washingtonul au convenit să nu dezvăluie detalii suplimentare despre negocierile de la Kremlin.

Chiar înainte de întâlnirea de la Kremlin, Putin a acuzat Europa că încerca să submineze eforturile de pace ale lui Trump, făcând propuneri despre care știe că Mocova le va considera inacceptabile. „Ele sunt de partea războiului”, a spus Putin despre puterile europene. „Putem vedea clar că toate aceste schimbări au un singur scop: să blocheze întregul proces de pace, să facă cereri care sunt absolut inacceptabile pentru Rusia”, a afirmat președintele rus.

Săptămâna trecută a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace ale Washingtonului, care i-au alarmat pe oficialii ucraineni și europeni.

Principalele cereri ale Rusiei includ angajamentul Ucrainei de a nu adera niciodată la NATO, limitarea armatei ucrainene, controlul Rusiei asupra întregului Donbas (regiunile Donețk și Luhansk), recunoașterea controlului Moscovei asupra regiunilor Crimeea, Zaporojie și Herson, precum și protecția oferită vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina.

Ucraina susține că aceste cereri ar echivala cu o capitulare și ar face-o vulnerabilă la o eventuală cucerire din partea Rusiei, deși Washingtonul a propus și o garanție de securitate pe 10 ani pentru Kiev.