Peter Magyar a ieșit în fața presei după închiderea urnelor: „Ungurii au făcut iarăși istorie”

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, a afirmat că este optimist în privința rezultalor alegerilor parlamentare care au avut loc, duminică în Ungaria.

„Ungurii au făcut iarăși istorie”, a declarat Peter Magyar, în discursul său susținut după închiderea urnelor.

„Prezența arată că mai bine de șase milioane de maghiari au votat (…) Vasta majoritate a maghiarilor au simțit cât de importante sunt aceste alegeri”, a spus liderul Tisza, adăugând că „aceasta este o sărbătoare a democrației.

Peter Magyar a evitat să se pronunțe asupra scorului realizat de partidul său, afirmând doar că este optimist în privința rezultatelor oficiale ce vor veni în orele următoare.

Magyar a adăugat că a primit mii de informații privind fraude electorale de gravitate variabilă și a avertizat că, după schimbarea guvernului, cei care se fac vinovați de acestea vor fi trași la răspundere.

Sondaje cu rezultate contradictorii

Două sondaje preelectorale arată că partidul de opoziție Tisza ar putea câștiga alegerile. Atenție, acestea nu sunt exit-poll-uri.

Tisza a fost susținut de 55% dintre alegători, față de 38% pentru partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán, potrivit unui sondaj final realizat de institutul de sondaje 21 Research Centre în zilele premergătoare alegerilor de duminică.

Conform sondajului publicat pe site-ul de știri Telex.hu, se preconiza că Tisza va obține 132 de mandate în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri. Mi Hazank 5% (patria Noastră), de extrema dreapta, ar avea 5%.

Potrivit unui alt sondaj realizat de institutul Median în zilele premergătoare alegerilor de duminică, Tisza ar urma să obțină 135 de mandate în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri.

Un think-tank aliniat partidului Fidez are o altă analiză și spune că partidul premierului ar fi câștigat scrutinul.

Fidesz a obținut 44,5% din voturi, în timp ce Tisza a obținut 42%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, o organizație pro-guvernamentală, și difuzat pe canalul M1. Conform sondajului, Mi Hazánk a obținut 7%.

Nivel ridicat al prezenței

Peste 74,23% din alegători au votat până la ora 17.00 (ora 18.00, ora României), anunță presa maghiară. Este un nou record stabilit la alegerile din Ungaria. Au votat până la ora locală 17.00, adică cu două ore înainte de închiderea urnelor, mai mulți oameni decât au făcut-o toată ziua, la scrutinele anterioare.

Recordul anterior a fost stabilit la alegerile parlamentare din 2002, când au votat în întreaga zi 70,53% dintre alegători, scrie Telex.

Știre în curs de actualizare.