Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la evenimentul Bucharest Forum organizat de Institutul Aspen România că va prezenta vineri, în ședința de guvern, calendarul adoptării bugetului pentru anul viitor. Calendarul îl va însoți de o evaluare privind situația financiară a țării.

Autoritățile au finalizat colectarea datelor despre finanțele țării, ceea ce permite Guvernului să înainteze în discuțiile privind bugetul pentru anul viitor, a anunțat Alexandru Nazare joi, la evenimentul Bucharest Forum organizat de Institutul Aspen România.

Ministrul Finanțelor a adăugat că bugetul pentru anul 2027 „nu permite viraje spectaculoase, nici pe venituri, nici pe cheltuieli”.

O mărire de 5% a pensiilor înseamnă 7% la deficit

În acest moment, pensiile publice sunt aproximativ 28,9 mld. euro plus încă 2,7 miliarde de euro pensiile militare. Împreună fac aproape 31 de miliarde de euro, din aproximativ 161 de miliarde de euro cât reprezintă bugetul de stat. O mărire de 5% la pensii ar duce, în cifre absolute, la 1,5-1,6 miliarde de euro. Acestă cifră ar însemna o creștere a deficitului cu aproximativ 7%.

„Trebuie să fim foarte prudenți, pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agențiile de rating în ianuarie, februarie și martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm astăzi, mâine, poimâine, în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului”, a mai declarat ministrul.

Ministrul Finanțelor a precizat că în continuare sunt discuții cu Comisia Europeană, care, prin vocea comisarului pe fiscalitate Valdis Dombrovskis a confirmat că prognoza de creștere, cât și cea de deficit de la București sunt aliniate cu prognoza Comisiei.

„Comisia prognozează o creștere de 1.8%, noi avem 1.7%, Comisia prognozează creștere și în 2028 la fel cum facem și noi”, a mai spus el.

Cum am pornit în acest an și unde suntem

Pentru 2026, Guvernul a proiectat venituri bugetare de 736,5 miliarde de lei, față de 662,7 miliarde încasate efectiv în 2025, și cheltuieli de 864,3 miliarde de lei, comparativ cu 808,7 miliarde anul trecut. Deficitul ar urma astfel să scadă de la 146 miliarde de lei (7,65% din PIB) în 2025 la aproximativ 130,3 miliarde de lei (6,2% din PIB) în 2026, potrivit țintei actualizate la rectificarea bugetară.

Cifrele veniturilor și cheltuielilor pentru 2026 sunt cele din bugetul inițial. La rectificarea din octombrie, Guvernul a redus veniturile estimate cu 6 miliarde de lei și cheltuielile cu 2,5 miliarde de lei, menținând ținta deficitului la 6,2% din PIB.

Cum se vede de la Finanțe indexarea pensiilor

În ședința de guvern de vineri se va face o prezentare legată de indexarea pensiilor, promisă pentru anul viitor de premierul Luca Niculescu.

Întrebat dacă se va face o derogare de legea responsabilității fiscal bugetare, ministrul Nazare a răspuns: „suntem obligați să luăm în calcul acest lucru în momentul în care facem proiecția de buget”.

De asemenea, el a precizat că sunt discuții pe tema indexării pensiilor și cu Comisia Europeană.

„E posibil să avem o misiune a Comisiei Europene. Dialogul este constant pentru că e important să luăm în calcul inclusiv proiecțiile comisiei”, a mai spus Nazare.

În cazul României, cifrele sunt acestea:

Total pensionari: aproximativ 4,87 milioane (4.678.792 în sistemul public plus 187.000 militari).

Câți pensionari cîștigă sub 1.000 de euro: 4,25–4,3 milioane. (88% din toți pensionarii).

Câți pensionari cîștigă sub 3.000 de lei: 2,92 milioane (peste jumătate din total).

Ce a promis Luca Niculescu

Luni, Luca Niculescu a anunțat că începând de anul viitor pensiile vor crește. „Garantez că vor crește pensiile”, a afirmat Luca Niculescu, citat de Agerpres. Premierul a oferit atunci și un termen limită până la care Guvernul va finaliza bugetul.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat”, a declarat Luca Niculescu, după ce a participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

La începutul lunii, premierul afirma că nu există scenariul în care să nu ia în calcul indexarea pensiilor, însă se „fereşte” să facă promisiuni, în momentul de față Guvernul luând în calcul mai multe scenarii privind majorarea.

„Va exista o indexare a pensiillor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a afirmat, pe 3 noiembrie, Luca Niculescu, citat de News.ro.