Pensiile vor crește anul viitor, „garantează” premierul Niculescu

Luca Niculescu a anunțat luni că începând de anul viitor pensiile vor crește. El a precizat că bugetul de stat pentru 2027 va fi elaborat până la sfârșitul acestui an.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat”, a declarat Luca Niculescu, după ce a participat Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, scrie Agerpres.

În acest context, el a fost întrebat dacă garantează o creștere a pensiilor cu 7,3% în anul care vine. „Garantez că vor crește pensiile”, a răspuns Luca Niculescu.

Premierul nu spune când are loc indexarea pensiilor

La începutul lunii, premierul afirma că nu există scenariul în care să nu ia în calcul indexarea pensiilor, însă se „fereşte” să facă promisiuni, în momentul de față Guvernul luând în calcul mai multe scenarii privind majorarea.

„Va exista o indexare a pensiillor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a afirmat, pe 3 noiembrie, Luca Niculescu, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, există mai multe scenarii cu privire la modul în care se va face indexarea. El a subliniat că nu ia în calcul „deloc” varianta în care o indexare a pensiilor anul viitor nu ar avea loc.

Niculescu a evitat să vorbească despre procentul cu care pensiile ar urma să fie indexate, arătând că trebuie ca ministrul Finanţelor Publice să prezinte datele privind situaţia fiscală a ţării.

„Evident că dorinţa noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii, evident că ne dorim ca toţi pensionarii care au lucrat atât de mult, şi câteodată greu, să aibă pensii mai mari şi dorinţa noastră este să avem această indexare. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a adăugat Luca Niculescu.