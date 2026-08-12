FOTO Primele imagini cu eclipsa de Soare din România

Cel mai așteptat eveniment astronomic din acest an a fost vizibil parțial și în România, unde acoperirea maximă a Soarelui s-a produs în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.

O organizație neguvernamentală și publicații locale din țară au postat imagini cu eclipsa din această seară, surprinsă din județe ca Timiș, Satu Mare, Bihor, Cluj-Napoca și Sibiu.

În România, eclipsa a putut fi observată cel mai bine din Beba Veche, cea mai vestică localitate din țară, situată în județul Timiș.

Eclipsa de miercuri seară nu a fost vizibilă înDobrogea și nici în zone întinse din Moldova și Muntenia, printre care și Capitala.

Ultima eclipsă totală de Soare care a fost vizibilă din România a fost cea din 1999, iar următoarea va avea loc abia în 2081.

Eclipa de Soare se produce atunci când Luna trece direct între Pământ și Soare.

Eclipsa este considerată totală în momentul în care lumina Soarelui este acoperită complet de Lună, ceea ce înseamnă că se află în umbra propriu-zisă a Lunii.

O eclipsă parțială de Soare înseamnă că doar o parte din lumină este blocată, ceea ce înseamnă că se află în penumbra Lunii.

Eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice, au explicat specialiștii.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtru este Mylar, ce poate fi găsit la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, au spus reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Pe de altă parte, experții au avertizat că aceia care „au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire”.

„Dacă nu aveți filtre speciale NU observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au mai declarat reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

FOTO: Agung Angkawijaya | Dreamstime.com