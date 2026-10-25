Primele imagini din orașul rus unde „un atac al Ucrainei a avariat 30 de blocuri și opt spații comerciale”. Cum arată Belgorod

Imagini neconfirmate postate pe rețelele de socializare arată că atacul cu drone desfășurat de ucraineni asupra Belgorod a provocat daune și incendii la cel mai mare mall din orașul rusesc, la mai multe blocuri și la mașini parcate pe stradă.

Autorităților locale din Belgorod au spus în urma atacului „masiv” două persoane au murit și 13 au fost rănite. „Atacul a avariat 30 de blocuri de locuințe, 35 de mașini, patru case, trei clădiri administrative, opt spații comerciale și trei instituții sociale”, a declarat guvernatorul regional Alexander Shuvayev.

Belgorod are o populație de peste 300.000 de locuitori și se află la mai puțin de 35 de kiometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile locale rusești nu au detaliat care pagube au fost provocate de lovituri directe și care de resturi de drone doborâte de antiaeriană.

Imagini neverificate apărute online arată atât o lovitură asupra celui mai mare mall din oraș, cât și daune serioase provocate la mallul MegaGRINN.

2/3 A video from inside the shopping centre in Belgorod shows a lot of internal damage. It’s not known if Ukraine had intel on anything being stored in the building by Russian military. https://t.co/AWe71UgK7b — Tim White (@TWMCLtd) October 25, 2026

Până la ora publicării acestui articol Ucraina nu a comentat atacul.

Alte imagini de pe rețelele de socializare arată mașini arzând pe stradă și daune la apartamente. De asemenea, un localnic a filmat un motor de dronă căzut pe trotuar.

Un clip postat arată o explozie la sol urmată imediată de explozii secundare, care apar adesea când sunt lovite muniții sau armament.

Atac Belgorod. Foto: X

Atac Belgorod. Foto: max.ru

The city center of Belgorod is on fire following a massive drone attack. https://t.co/Wi5EqPk0pZ — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 24, 2026