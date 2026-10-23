Primele imagini cu nava care se scufundă în Marea Neagră, la limita apelor teritoriale românești

Nava comercială Khoryv, sub pavilion Insulele Comore, a suferit „avarii majore” și s-a răsturnat după „producerea unui incendiu la bord” în Marea Neagră, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Instituția a publicat și primele imagini cu nava scufundată în mare.

Nava Khoryv, cu 13 oameni la bord, a cerut ajutor în jurul orei 10.00 ajutorităților române, când se afla la 13 mile marine (20 km) de Portul Constanța, în condițiile în care apele teritoriale ale României se întind la 12 mile marine de țărm.

Un marinar a murit, iar alți trei sunt încă dați dispăruți, potrivit MAI.

Ipoteza în acest caz este că nava a fost lovită de o dronă, potrivit presei din Constanța.

Autoritățile române nu au confirmat încă aceste informații, însă președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul face parte „din procesul de escaladare al Rusiei în războiul din Ucraina”.

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă astăzi, 23 octombrie 2026, la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră”, a anunțat MAI, într-un comunicat.

Imagini din timpul operațiunii de salvare au fost făcute publicate de MAI:

„Risc iminent de scufundare”

Potrivit MAI, „în jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța”.

„Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare. Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute”, a precizat MAI.

Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

„În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiile meteorologice nu permit intervenția aeriană”, a precizat MAI.