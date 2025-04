VIDEO Primele imagini cu sistemul laser ucrainean Tryzub. Noi detalii despre armă, prezentate de un oficial militar

Ucraina și-a prezentat noua armă despre ca a spus a fost deja folosită pe câmpul de luptă și susține că poate fi utilizată cu succes împotriva dronelor, elicopterelor, avioanelor, rachetelor de croazieră și balistice.

Sistemul laser ucrainean Tryzub, care se traduce Trident, a fost testat și iar colonelul Vadim Suharevski, comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme fără Pilot (SBS) a prezentat cum funcționează echipamentul în cadrul unei conferințe, notează Defence Express.

În clipul prezentat, oficialul militar arată cum acționează sistemul laser, în timpul testelor cel mai probabil, notează publicația ucraineană, și felul în care este ghidat cu ajutorul unui joytisck.

For the first time, Ukraine’s Unmanned Systems Forces have unveiled its new laser weapon: “Tryzub.”



It can destroy drones, bombs, and missiles at up to 3,000m — and aircraft, helicopters, recon drones at up to 5,000m. pic.twitter.com/hRN1mjKxi9