Primele imagini din interiorul luxosului superiaht Bayesian al miliardarului Mike Lynch, care s-a scufundat misterios anul trecut

Miliardarul din domeniul tehnologiei Mike Lynch, în vârstă de 59 de ani, și fiica sa Hannah, în vârstă de 18 ani, se aflau la bordul navei când aceasta s-a scufundat, în august 2024, în adâncurile Mării Mediterane.

Nava care s-a scufundat în urma unei furtuni în largul Siciliei anul trecut, provocând în total moartea a șapte persoane, printre care Mike Lynch și fiica sa adolescentă, în timp ce alți nouă membri ai echipajului și șase oaspeți au fost salvați, conform The Guardian.

Interiorul superiahtului de 56 de metri sub pavilion britanic Bayesian, estimat la 40 de milioane de dolari de New York Times, a fost în sfârșit dezvăluit, după ce după ce a fost ridicat de pe fundul mării, în cadrul unei operațiuni de recuperare care a început în luna mai, scrie The Irish Sun.

Ten months after sinking in a violent storm off Sicily, the $40M superyacht "The Bayesian," which claimed 7 lives including tech tycoon Mike Lynch, has been lifted from the seafloor.



Investigators hope the wreck will reveal what went wrong. pic.twitter.com/l7sbSPw1xM