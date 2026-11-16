Profesori, cadre universitare şi personal sanitar au manifestat luni în Venezuela împotriva salariilor mici şi a unei prime de Crăciun considerate insuficiente, aceasta fiind prima mişcare socială cu care se confruntă guvernul interimar al preşedintei interimare Delcy Rodriguez, informează AFP, preluată de Agerpres.

Salariul de 130 de bolivari al funcţionarilor publici s-a evaporat din 2022 încoace. Acesta echivalează în prezent cu 14 cenţi americani (12 eurocenţi), din cauza deprecierii continue a monedei venezuelene în raport cu dolarul.

Plata unei prime de sfârşit de an de 75 de dolari (68 de euro), considerată insuficientă, a fost picătura care a umplut paharul pentru manifestanţi. Aceştia estimează că, în temeiul contractului lor colectiv de muncă, ar trebui să primească aproape 1.000 de dolari (909 euro).

„Acest lucru a dat o lovitură grea muncitorilor venezueleni (…) în această perioadă atât de dificilă, care este, totuşi, o lună dedicată familiei şi dăruirii”, a declarat pentru AFP Edgar Machado, 60 de ani, profesor în capitală.

Acest lider sindical estimează că 60% dintre profesori s-au alăturat grevei, dar că mulţi responsabili „se tem să nu le fie suspendate salariile”. Universitatea centrală din Venezuela, cea mai importantă din ţară, a fost paralizată, potrivit liderilor sindicali.

Personalul administrativ din sectorul sănătăţii a răspuns, de asemenea, apelului, fără a întrerupe, însă, serviciul de urgenţe şi consultaţiile.

„Trebuie să am două sau trei locuri de muncă pentru a face faţă cheltuielilor gospodăriei mele, şi nu mai pot”, a mărturisit Rolando Gutierrez, brancardier de 32 de ani.

Manifestanţii au blocat circulaţia pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Caracas. Manifestaţii şi baraje rutiere au avut loc, de asemenea, în faţa spitalelor şi şcolilor din capitală, precum şi în mai multe state ale ţării.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez a promis că salariile vor creşte trimestrial începând cu anul 2027. În 2025, ţara a înregistrat o inflaţie de 475%, cea mai ridicată din lume, potrivit datelor oficiale.

Manifestaţiile s-au înmulţit în Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro în urma unei operaţiuni militare americane în ianuarie şi lansarea unui dialog impulsionat de Washington în favoarea unei deschideri democratice.