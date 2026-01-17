„Amenințările sunt inacceptabile”. UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene

Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că UE este fermă în ce privește apărarea dreptului internațional, iar președintele Franței Emmanuel Macron a spus că amenințarea cu taxe vamale este inacceptabilă, referindu-se la anunțul lui Trump privind aplicarea de tarife suplimentare împotriva unor țări care se opun anexării Groenlandei de către SUA, informează Reuters.

„Ce putem spune este că Uniunea Europeană va fi întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internațional, oriunde ar fi, iar asta începe, bineînțeles, cu teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Antonio Costa la o conferință de presă ce a urmat după semnarea acordului de liber schimb între UE și Mercosur și la scurtă vreme după ce Trump a anunțat că va impune taxe vamale asupra țărilor europene care se opun anexării Groenlandei.

„Deocamdată, coordonez un răspuns comun al țărilor membre ale Uniunii Europene în această chestiune”, a mai spus Antonio Costa.

Ideea unui răspuns comun al Europei a fost menționată și de către președintele francez Emmanuel Macron, într-o postare pe X.

„Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume când suntem confruntați cu asemenea situații. Amenințările cu tarife sunt inacceptabile și nu-și au locul în acest context. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată, dacă acestea vor fi confirmate”, a scris Macron.

Șapte din cele opt state amenințate cu tarife sunt membre UE

Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda. Nivelul taxei va fi crescut la 25% de la 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord privind achiziția insulei, spune președintele american.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene timp de mulți ani prin faptul că nu le-am impus tarife sau alte forme de remunerație. Acum, după secole, a venit vremea ca Danemarca să dea înapoi. Miza este pacea mondială! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. Au două sănii trase de câini drept protecție, dintre care una adăugată recent”, își începe Donald Trump postarea pe Truth Social.

El numește apoi opt țări europene, în frunte cu Danemarca, care vor fi afectate de noi taxe vamale.

Pe lângă Danemarca, sunt vizate Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Potrivit președintelui american, aceste state joacă „un joc foarte periculos” prin opoziția lor față de cedarea Groenlandei Statelor Unite.

„De aceea este imperativ ca, pentru a proteja pacea globală și securitatea, să fie luate măsuri dure pentru ca această situație potențial periculoasă să se sfârșească repede și fără dubii“, afirmă Donald Trump.

El anunță apoi că, începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate vor fi taxate cu un tarif 10% pe orice bunuri exportate în Statele Unite al Americii. Pe 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Tariful va fi aplicat până când se ajunge la un acord pentru cumpărarea completă și totală a Groenlandei”, anunță Trump.