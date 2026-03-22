Primele rezultate de la alegerile locale din Franța: Extrema dreaptă ratează victoria în două orașe mari. Candidatul socialist câștigă la Paris

Francezii din 1.500 de orașe au votat duminică în al doilea tur al alegerilor municipale din țară, potrivit Le Monde. Candidații formațiunii de extremă dreapta Reuniunea Națională (RN) nu au reușit să câștige la Marseille și Toulon, conform rezultatelor exit-poll citate de Reuters, în timp ce la Paris se profilează o victorie a socialistului Emmanuel Grégoire, notează France 24.

În aproape 96% dintre orașele Franței, reprezentând o populație de aproape 42,6 milioane de oameni, alegerile municipale au fost decise încă din primul tur, care a avut loc duminica trecută.

Astăzi, francezii din cele 1.500 de orașe în care lupta a rămas netranșată au fost chemați din nou la urne pentru a-și alege consiliile locale și primarii.

La Paris, Emmanuel Grégoire, candidat al unei coaliții de stânga, avea un avans confortabil în fața conservatoarei Rachida Dati, conform rezultatelor exit-poll, a scris France 24. Tot el a câștigat și primul tur, cu un scor de 38%. Dati obținuse 25,5% din voturi.

Înfrângeri pentru RN la Marseille și Toulon

La Marseille, al doilea oraș ca mărime din Franța, primarul în exercițiu, socialistul Benoit Payan, a fost reales cu 56,3% din voturi, potrivit unui sondaj Elab pentru BFM TV. Alte sondaje îl dau tot pe el câștigător.

La Toulon, candidatul de centru-dreapta Josée Massi conducea cu 53,5%, conform sondajului Elab pentru BFM TV. Candidata RN, Laure Lavalette, creditată cu un scor de 46,5%, și-a recunoscut înfrângerea.

În schimb, tot în sud, Eric Ciotti, un fost conservator mainstream devenit între timp aliat al RN, a câștigat la Nice, al cincilea oraș ca mărime din Franța, potrivit exit-pollurilor.

Fostul premier Philippe, dat câștigător de exit-polluri la Le Havre

În nordul țării, la Le Havre, fostul premier Edouard Philippe a fost reales în funcția de primar, conform televiziunilor TF1 și LCI, consolidându-i statutul înaintea unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din 2027.

Philippe, de centru-dreapta, unul dintre premierii din mandatele președintelui centrist Macron, a spus că victoria lui arată că „există motive să îți pui speranțe” în valorile Franței și că extremele pot fi învinse.

În schimb, Manuel Bompard, coordonator național al formațiunii de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI), consideră „partidele tradiționale pierd teren”. Un sondaj fop-Fiducial pentru TF1, LCI și Sud Radio arată că LFI este pe cale să câștige Roubaix, un oraș din nordul Franței cu o populație de aproape 100.000 de locuitori.