Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină

Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorări a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16 lei în plus pentru un plin, deși prețul petrolului la nivel mondial a scăzut cu 25% pe parcursul acestui an. În schimb, accizele la bugetul de stat s-au majorat de alte două ori în 2025, iar de la 1 august a crescut și TVA.

Ministerul Finanțelor a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul accizelor va fi majorat la 3,06 lei pentru fiecare 1.000 de litri de benzină, față de 2,78 lei în prezent, respectiv la 2,80 lei pentru 1.000 de litri de motorină, de la 2,54 lei.

Ca urmare, prețurile carburanților vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru, în funcție de fiecare benzinărie. Scumpirea va fi încă din noaptea de Revelion, de la ora 00:00.

Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la Carburanți, analizate de HotNews, în prezent benzina standard costă între 7,25 și 7,33 lei în stațiile din Capitală, iar cea premium, între 7,82 și 8,06 lei pe litru.

Motorina se comercializează cu 7,46 – 7,53 lei pe litru pentru sortimentul standard, iar cel premium costă 7,88 – 8,09 lei pe litru.

Prețul petrolului a scăzut, dar taxele la stat au crescut

Începând cu noaptea de Revelion, vom scoate din buzunar cu 14-16 lei în plus pentru plinul unui rezervor de 50 de litri.

Aceasta, deși, pe parcursul anului 2025 prețul petrolului a scăzut de la 80 de dolari/baril în ianuarie, la 60 de dolari în decembrie, adică s-a ieftinit cu 25%.

A crescut însă o altă componentă majoră a prețului carburanților, și anume taxele percepute de stat (TVA și acciza), care reprezintă aproximativ 55% din prețul benzinei la pompă și circa 50% din prețul motorinei.

Pe parcursul anului 2025, accizele au crescut de două ori: la 1 ianuarie și la 1 august. Tot de la 1 august a crescut și TVA, care, pe piața carburanților, se aplică inclusiv asupra accizei.

Alte scumpiri de 10-12% ca urmare a sancțiunilor asupra Lukoil

Scumpirile ar putea să nu se oprească aici, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă, publicată la mijlocul lunii decembrie.

Sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft vor duce la scumpirea carburanților în toată Europa Centrală și de Sud-Est la începutul anului viitor, în condițiile în care aceste companii sunt furnizori importanți în regiune. În România, benzina și motorina s-ar putea scumpi cu aproximativ 10-12% din cauza sancțiunilor.

În plus, analiștii avertizează că recenta decizie a Guvernului de a majora cu 40% redevențele petroliere din România va forța închiderea multor exploatări, întrucât producția nu va mai fi rentabilă. România va ajunge să importe și mai mult țiței, adâncind dependența externă și vulnerabilizând securitatea energetică a țării.