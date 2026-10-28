Primii doi ani ai copilului, extrem de importanți. Medici și pediatri răspund de ce

Sâmbătă 31 octombrie, publicația „Totul despre Mame”, din grupul din care face parte și HotNews, organizează conferința „Primii doi ani”, la ARCUB București.

Primii doi ani din viața unui copil vin cu bucurie, dar și cu foarte multe întrebări și frici. Ce este normal la un nou-născut? Când trebuie să ne îngrijorăm? Cum îl îngrijim zi de zi? Cum gestionăm trezirile de noapte? Ce putem face atunci când suntem epuizați și simțim că nu mai facem față?

„Primii doi ani” este o conferință pentru părinții care vor să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în această perioadă și să aibă repere clare, atunci când apar situații care îi pun pe gânduri, susțin organizatorii.

Medicii vor răspunde acestor întrebări cu informații validate științific și soluții practice, ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Conferința este construită în jurul primilor doi ani cu copilul – părinții învață, pas cu pas, să aibă grijă de un copil și de ei înșiși.

„Îți iubești copilul și vrei să-i fie bine. Tocmai de aceea ai foarte multe întrebări. Iar când cei din jur îți dau sfaturi care se bat cap în cap, ajungi să te îndoiești și mai mult de tine. Unul îți spune să-l iei în brațe, altul să-l lași să plângă. Cineva te întreabă dacă doarme toată noaptea. Tu ai vrea să dormi măcar câteva ore legate și să poți vorbi cu cineva care te ascultă fără să te judece.

Ai nevoie de explicații pe care să le înțelegi și de oameni cărora să le poți spune ce te îngrijorează. Pentru astfel de întrebări, Totul Despre Mame organizează conferința de sâmbătă, 31 octombrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni. Programul începe cu înregistrarea participanților, la ora 10:00, iar prima prezentare începe la 10:30. Biletele sunt disponibile pe Eventbook”, au comunicat organizatorii.

Ce medici vin

Dr. Raluca Tocariu, medic primar neonatolog, va vorbi despre primele săptămâni acasă: cum recunoști reacțiile firești ale nou-născutului și când trebuie să ceri ajutor medical.

Dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru și consultant în lactație certificat IBCLC, va aborda îngrijirea zilnică, de la regurgitare și reflux până la plâns și disconfort.

Somnul are un loc distinct în program. Dr. Ilinca Goanță, medic rezident neonatolog și consultant în somnul copiilor, va discuta despre așteptările părinților, siguranța somnului și programele de sleep training.

Epuizarea parentală

Când cineva te întreabă cum e copilul, probabil că ai multe de povestit. Când te întreabă cum ești tu, poate că răspunzi repede „bine” și revii la el. Uneori îți vine greu să spui că ești obosit, că îți lipsește timpul pentru tine sau că ai nevoie să preia altcineva o parte din ce faci.

La conferință, psihologul și psihoterapeutul Alina Ioana Pop va vorbi despre epuizarea parentală, despre diferența dintre oboseală și burnout și despre cererea de ajutor.

Jurnalista Eli Roman, mamă a trei copii și ambasador al Asociației SAMAS, va aduce perspectiva propriei experiențe și va vorbi despre construirea unei comunități de sprijin pentru familii.

Rezervăril pot fi făcute pe Eventbook.

Agenda conferinței

10:00 | Sosirea și înregistrarea participanților

10:30 | Primele săptămâni acasă. Ce este normal și când trebuie să ne îngrijorăm?

Dr. Raluca Tocariu

11:45 | Pauză

12:00 | Primii doi ani, fără panică. Cum îngrijim copilul mic zi de zi

Dr. Ilinca Tranulis

12:45 | Pauză

13:00 | Somnul bebelușului. Ce putem schimba și ce trebuie să acceptăm?

Dr. Ilinca Goanță

13:45 | Pauză

14:00 | Nu trebuie să fii un părinte perfect. Cum supraviețuiește părintele primilor doi ani

Alina Ioana Pop

14.45 | Pauză

15.00 | De la experiența personală, la construirea unui „sat” de sprijin

Eli Roman