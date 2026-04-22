Primii kilometri de autostradă din Republica Moldova vor fi construiți de România. Cine este constructorul

Ultimul tronson din Autostrada „Unirii” A8 va trece și prin Republica Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină. Va fi construit de o firmă din Italia, iar durata lucrărilor este estimată la aproape patru ani. Proiectul beneficiază de finanțare pentru România din fondurile militare SAFE.

Ultimul tronson din A8 va începe de lângă Iași și se va termina la cinci kilometri după Prut.

„Reușim, astăzi, un moment de referință pentru proiectul Autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni: stabilirea câștigătorului pentru ultimii kilometri care vor fi construiți în România, dar și primul tronson de autostradă de peste Prut, o premieră pe care o marcăm în cadrul Programului SAFE”, a anunțat, miercuri, Compania de Investiții Rutiere (CNIR).

700 de milioane de euro

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit azi contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 dintre Iași și Podul peste Prut de la Ungheni, proiect care include și realizarea unui segment de autostradă cu o lungime de 5 kilometri în Republica Moldova.

Câștigătorul contractului este Asocierea de firme din Italia, ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A, iar valoarea ofertei este de 3,57 miliarde lei, fără TVA, adică aproape 700 de milioane de euro.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, acolo unde lucrările sunt avansate.

Detalii despre Tronsonul 4 din A7 Târegu Neamț – Iași – Ungheni:

14 poduri și pasaje;

2 tunele (cel mai lung, de aproximativ 1.700 m);

2 noduri rutiere: nod de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași; nodul rutier Golăiești.



Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.