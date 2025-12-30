România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație

„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină.

„Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”, a anunțat marți secretarul de stat Horațiu Cosma.

Tronsonul 4 din A8 se desfășoară între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni (punct vamal cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde lei și o durată totală de realizare de 46 de luni (10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor)

„Un aspect deosebit de important: România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni – un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană”, detaliază Cosma.

Contractul pune accent pe legătura cu Podul peste Prut de la Ungheni. CNIR va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își asumă realizarea, în maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut.

Detalii despre Tronsonul 4 din A7 Târegu Neamț – Iași – Ungheni:

14 poduri și pasaje;

2 tunele (cel mai lung, de aproximativ 1.700 m);

2 noduri rutiere: nod de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași; nodul rutier Golăiești.



Autostrada Targu Neamt (Motca)-Iasi-Ungheni HARTA tronsoane 1-5 / Sursă: CNIR

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.

Tg.Mureș – Miercurea Nirajului (1A) – 22 km, în execuție – Contractat cu Nurol, 2,4 mld lei (gestionat de CNAIR) Miercurea Nirajului – Sărățeni (1B) – 23,4 km, în proiectare – Contractat cu Ozaltin, 2,98 mld lei (gestionat de CNAIR) Sărățeni – Joseni (1C) – 32,4 km – Contractat cu UMB, 4,94 mld lei (gestionat de CNIR) Joseni – Ditrău (1D) – 14,4 km – Contractat cu Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex, 0,82 mld lei (gestionat de CNIR) Ditrău – Grințieș (2A) – 38 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 6,14 mld lei (gestionat de CNIR) Grințieș – Pipirig (2B) – 31,5 km, ordin de începere martie 2026 – Contractat cu UMB, 5,97 mld lei (gestionat de CNIR) Pipirig – Leghin (2C) – 19,3 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 2,69 mld lei (gestionat de CNAIR) Leghin – Tg. Neamț (Moțca/DN2) – 29,91 km, în execuție – Contractat cu UMB, 1,56 mld lei (gestionat de CNAIR) Moțca – Tg. Frumos (Tronson 1) – 27 km – Atribuit către Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex, 4,76 mld lei (gestionat de CNIR) Tg Frumos – Lețcani (Tronson 2) – 28,6 km – În licitație, 6 oferte depuse, valoare estimată la 6,5 mld lei (gestionat de CNIR) Lețcani – Iași Nord (DN24) (Tronson 3) – 17,7 km – În licitație, 12 oferte depuse , valoare estimată la 6,24 mld lei (gestionat de CNIR) Iași Nord (DN24) – Golăiești – Ungheni/Pod peste Prut (Tronson 4) – 15,5 km, licitație lansată cu o valoare estimată de 4,7 mld lei (gestionat de CNIR)

Autostrada „Unirii” A8, Foto: Hotnews