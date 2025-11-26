Autostrada „Unirii” A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro. Când încep lucrările 

Contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada ,,Unirii” A8 au fost semnate miercuri de către Compania Națională de Investiții Rutiere. Contractele valorează împreună peste 1 miliard de euro și vizează două loturi de 32,4 km și 14,4 km din zona Transilvaniei.

CNIR a semnat contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) și 1D Joseni-Ditrău (14,4 km), care împreună au o valoare de aproape 6 miliarde lei.

„Vom da ordinul de începere a lucrărilor pentru primăvara 2026 pentru a permite constructorilor să se pregătească peste iarnă, să se mobilizeze, să-și facă o strategie să înceapă lucrările de proiectare imediat”, a declarat pentru HotNews Gabriel Budescu, directorul general CNIR.

Tronson de un miliard de euro, contractat cu UMB

Primul contract de proiectare și execuție, cel pentru lotul 1C Sărățeni-Joseni a fost semnat cu Asocierea SA & PE CONSTRUCT S.R.L. (LIDER) – TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB – EURO ASFALT, pentru o valoare de aproape 5 miliarde lei.

Durata de realizare este de 54 de luni, din care 14 luni pentru proiectare și 40 de luni pentru execuție.

Lotul 1 C Sărățeni-Joseni, care se desfășoară în județele Mureș și Harghita, are o lungime de 32,4 kilometri și include :

39 de poduri și pasaje

3 tuneluri unidirecționale

4 polate și 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor (ecoducte).

Lungimea pasajelor și a tunelurilor este de aproximativ 16 kilometri reprezentând 50% din lungimea totală lotului de autostradă. Cel mai lung pasaj va avea 1.736 metri (pasajul peste DN 13A și calea ferată), iar cel mai înalt viaduct va avea 45 de metri.

Autostrada A8, lotul 1C / Sursă: CNIR

Al doilea contract, cu o asociere româno-bulgară

Al doilea contract semnat astăzi este pentru lotul 1D Joseni-Ditrău cu o lungime de 14,4 kilometri și o valoare de 820 milioane lei.

Constructor este asocierea Danlin XXL(Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex S.R.L

Lotul 1D Joseni-Ditrău din județul Harghita are o durată de realizare de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Tronsonul va avea 21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, dar și un nod rutier la Ditrău.

„Pentru ambele loturi sunt prevăzute descărcări provizorii asigurând, astfel, funcționarea independentă”, anunță CNIR.

Autostrada A8, lotul 1D / Sursă: CNIR

A8 montan, noua autostradă „Umbrărescu”

După ce și-a adjudecat și execută mare parte din Autostrada „Moldovei” A7, grupul de firme al omului de afaceri Dorinel Umbrărescu a ajuns să domine și construcția sectoarelor montane din Autostrada „Unirii” A8, cea care leagă Moldova de Transilvania.

Din cele cinci sectoare de munte, UMB a fost contractat pe patru din ele, în timp ce pe un alt tronson a pierdut contractul în favoarea unei asocieri conduse de constructorul român Danlin XXL.

Din cele cinci sectoare, patru sunt gestionate de CNIR, iar unul a fost licitat și contractat de CNAIR.

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.

Tg.Mureș – Miercurea Nirajului (1A) – 22 km, în execuție – Contractat cu Nurol, 2,4 mld lei (gestionat de CNAIR) Miercurea Nirajului – Sărățeni (1B) – 23,4 km, în proiectare – Contractat cu Ozaltin, 2,98 mld lei (gestionat de CNAIR) Sărățeni – Joseni (1C) – 32,4 km – Atribuit către UMB, 4,94 mld lei (gestionat de CNIR) Joseni – Ditrău (1D) – 14,4 km – Atribuit către Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex, 0,82 mld lei (gestionat de CNIR) Ditrău – Grințieș (2A) – 38 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 6,14 mld lei (gestionat de CNIR) Grințieș – Pipirig (2B) – 31,5 km, ordin de începere martie 2026 – Contractat cu UMB, 5,97 mld lei (gestionat de CNIR) Pipirig – Leghin (2C) – 19,3 km, în proiectare – Contractat cu UMB, 2,69 mld lei (gestionat de CNAIR) Leghin – Tg. Neamț (Moțca/DN2) – 29,91 km, în execuție – Contractat cu UMB, 1,56 mld lei (gestionat de CNAIR) Moțca – Tg. Frumos (Tronson 1) – 27 km – Atribuit către Danlin XXL (Lider) – Groma Hold-Intertranscom Impex, 4,76 mld lei (gestionat de CNIR) Tg Frumos – Lețcani (Tronson 2) – 28,6 km – În licitație, 6 oferte depuse, valoare estimată la 6,5 mld lei (gestionat de CNIR) Lețcani – Iași Nord (DN24) (Tronson 3) – 17,7 km – În licitație, 12 oferte depuse , valoare estimată la 6,24 mld lei (gestionat de CNIR) Iași Nord (DN24) – Golăiești (Tronson 4) – 12,7 km – Licitația va fi reluată, valoare estimată la 4,86 mld lei (gestionat de CNIR) Golăiești – Ungheni (Pod peste Prut) (Tronson 5) – 2,77 km – Licitația va reluată, valoare estimată la 0,32 mld lei (gestionat de CNIR)