Primii pași pentru negocierea unei păci între Liban și Israel. Hezbollah se opune inițierii discuțiilor

Președinția libaneză a transmis că Liban și Israel au avut primul contact printr-o discuție telefonică a ambasadorilor lor la Washington, cu participarea ambasadorului SUA în Liban, informează Reuters.

Comunicatul precizează că această convorbire este parte a eforturilor diplomatice menit să ducă la o încetare a focului și lansarea negoierilor. Cele două părți au convenit ca prima întâlnire să aibă loc marți la Departamentul de Stat al SUA, cu mediere americană.

Anterior, mişcarea proiraniană Hezbollah a cerut guvernului libanez să se abţină de la negocieri directe cu Israelul după moartea a 13 membri ai forţelor de securitate libaneze la Nabatiyeh, vineri, relatează CNN, citată de News.ro.

„Solicităm autorităţilor să recunoască pericolul pe care îl reprezintă calea concesiilor faţă de un inamic care nu înţelege decât forţa şi să revină la poziţia sa naturală alături de poporul său şi de rezistenţa sa”, a declarat gruparea militantă şiită într-un comunicat publicat pe Telegram.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Libanul a emis „solicitări repetate” pentru negocieri. Netanyahu a adăugat că a instruit cabinetul său să înceapă discuţii „directe” cu Libanul, menite să dezarmeze Hezbollah şi să stabilească relaţii paşnice cu Israelul „cât mai curând posibil”.