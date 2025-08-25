Primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume a început să opereze în Norvegia / Ce face Northern Lights

Navă încărcată cu dioxid de carbon ce urmează să fie injectat sub Marea Nordului. Foto: norlights.com

Northern Lights, primul serviciu comercial de transport și stocare a CO2 din lume, a realizat „cu succes” prima injecție de carbon în fundul mării din Marea Nordului, a anunțat acest consorțiu internațional, citat de France Presse.

Reunind giganții Equinor, Shell și TotalEnergies, Northern Lights este un proiect comercial care constă, contra cost, în transportul și îngroparea gazului carbonic captat la ieșirea din coșurile de fum ale fabricilor sau centralelor electrice din Europa.

„Am injectat și stocat în siguranță primul (volum de) CO2 în rezervor”, a declarat directorul joint-venture-ului, Tim Heijn, citat într-un comunicat.

„Navele, instalațiile și puțurile noastre sunt acum în funcțiune”, a adăugat el.

Ce face Northern Lights

Concret, după captare, CO2 este lichefiat, transportat cu vaporul către terminalul Øygarden, lângă Bergen (vestul Norvegiei), transferat în rezervoare mari, apoi injectat prin conducte, la 110 kilometri în larg, într-un acvifer salin la 2.600 de metri sub fundul mării.

Tehnologia de captare și stocare a CO2 (CCS) este menționată de Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) printre soluțiile pentru reducerea amprentei industriilor dificil de decarbonizat, precum fabricile de ciment sau siderurgia.

Primul volum de CO2 injectat în rezervorul Northern Lights provine de la o fabrică de ciment a companiei germane Heidelberg Materials din Brevik, în sud-estul Norvegiei.

Tehnologia CCS rămâne însă complexă și costisitoare, în special în comparație cu achiziționarea de „permise de carbon” pe piața europeană a cotelor de emisii (ETS).

În afară de partenerii săi de lansare Heidelberg Materials și Hafslund Celsio – a căror fabrică de incinerare a deșeurilor de lângă Oslo ar trebui să înceapă să capteze CO2 începând cu 2029 –, Northern Lights a semnat până în prezent doar trei contracte comerciale în Europa.

Acestea vizează o fabrică de amoniac a Yara din Olanda, două centrale pe bază de biomasă ale Ørsted din Danemarca și o centrală electrotermică a Stockholm Exergi din Suedia.

Finanțat în mare parte de statul norvegian, Northern Lights are o capacitate anuală de stocare de 1,5 milioane de tone de CO2, care ar trebui să crească la 5 milioane de tone până la sfârșitul deceniului.