Primul cinematograf din țară care transmite documentarul Recorder „Justiție capturată”

Documentarul despre situația din justiție pe care l-a publicat în această săptămână Recorder va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, joi, 18 decembrie, și va fi urmat de o discuție cu lect. univ. dr. Andreea Chiș, fostă judecătoare și membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), potrivit anunțului făcut de cinematograf.

În descrierea evenimentului promovat pe Facebook, reprezentanții Cinema ARTA descriu investigația realizată de Recorder drept „documentarul care a scos în stradă zeci de mii de români”, o referire la cele patru zile consecutive de proteste care au avut loc până în acest moment.

Proiecția documentarului va avea loc la ora 17:30, iar discuția cu Andreea Chiș va începe la 19:30, au precizat reprezentanții Cinema ARTA.

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Începând de miercuri seară, în țară au avut loc proteste în fiecare zi. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară în Capitală, în Piața Victoriei, unde demonstranții au scandat, printre altele, „Demisia, Savonea!”, „Justiție, nu corupție!” și „Voi schimbați complete, ca pe șosete”.