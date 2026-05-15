Primul copil îți schimbă inima, al doilea îți reorganizează creierul. De ce ajung mamele să funcționeze pe pilot automat

Când ai primul copil, simți că inima îți trăiește în afara corpului. Când îl ai pe al doilea, descoperi că mintea ta începe să funcționeze altfel. Un nou studiu arată că transformările prin care trec mamele nu sunt doar emoționale sau legate de oboseală: creierul matern se reorganizează diferit după fiecare sarcină.

La primul copil, tot ce-ți doreai era să-l ții în brațe la nesfârșit. Îi urmăreai respirația noaptea și nu te îndepărtai prea mult, ca să fii acolo la primul scâncet. Te întrebai mereu de ce plânge – de foame, de oboseală, de disconfort – iar singurul lucru care părea să funcționeze era să-l strângi la piept. Apoi, a venit al doilea copil. Și, fără să-ți dai seama exact când, ai început să funcționezi altfel. Nu ai devenit mai puțin atentă. Din contră. Ai descoperit că știi să recunoști plânsul de foame într-o secundă, să încălzești laptele în timp ce îi cauți șosetele celui mare și să liniștești un copil fără să-l scapi din ochi pe celălalt. Ai descoperit că poți funcționa în haos fără să te prăbușești. Că mintea ta poate să urmărească mai multe lucruri simultan.

Multe mame descriu această schimbare în mod asemănător: după primul copil se simt mai sensibile emoțional, iar după al doilea mai vigilente, capabile să gestioneze totul din mers. Ani la rând, senzația asta a fost pusă pe seama experienței sau a instinctului matern. Acum însă, cercetătorii spun că schimbările pot fi observate chiar și în creier.

Cum se schimbă creierul unei mame. Dovedit!

Un nou studiu publicat în Nature Communications spune ceva ce multe mame simțeau deja: creierul nu repetă aceeași transformare de fiecare dată când devii mamă. Se remodelează diferit, după nevoi.

