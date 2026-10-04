Primul dulap automatizat de pastile pentru avort: Metoda inedită prin care activiștii polonezi păcălesc una dintre cele mai dure legi din Europa

Activiștii din Varșovia au instalat un aparat securizat chiar vizavi de Parlament, pentru ca femeile să poată ridica anonim pastile pentru avort în ciuda interdicției aproape totale din țară.

Dispozitivul se numește „AbortOmat”, are 22 de compartimente, culoare roz și perdele cu dungi de zebră. Femeile pot accesa pilulele rapid și anonim cu ajutorul unui cod din șase cifre.

Serviciul a fost conceput pentru femeile care se tem să primească pilulele acasă sau care au urgențe medicale precum un avort spontan neobservat ori complicații de sănătate și nu vor să aștepte zile întregi livrarea prin poștă, potrivit The Guardian.

Manifestație pentru drepturile femeilor la Varșovia, în octombrie 2020, împotriva înăspririi legii avortului. Credit line: Czarek Sokolowski / AP / Profimedia

Promisiunile nerespectate ale guvernului Tusk

Inovația, lansată de fundația Women Help Women și organizația Abortion Dream Team, vine la șase ani după ce oamenii din toată Polonia au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva înăspririi legilor privind avortul, care se numărau deja printre cele mai stricte din Europa.

Demonstrațiile au fost cele mai mari din țară de la căderea comunismului, iar în 2023, acestor proteste li s-a atribuit meritul de a-l fi ajutat pe Donald Tusk să ajungă la putere, grație promisiunilor sale de a revizui legile în termen de 100 de zile.

De atunci s-a instalat o stagnare politică, a afirmat Kinga Jelinska, directoarea fundației pentru femei. Ea a citat declarațiile făcute de Tusk, în care prim-ministrul a spus că „pur și simplu nu există o majoritate” pentru a modifica legile în vederea permiterii avorturilor până în a 12-a săptămână de sarcină.

În schimb, Tusk a lăsat să se înțeleagă că guvernul său intenționează să abordeze problema altfel și a declarat reporterilor că nu va urmări penal persoanele care au contribuit la facilitarea avorturilor.

Deși deținerea sau administrarea pastilelor abortive nu este interzisă în Polonia, furnizarea medicamentelor sau ajutarea cuiva să le obțină este o infracțiune pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

Dulapul oferă o modalitate inedită de a contesta aceste restricții, a afirmat Jelinska. „Este un fel de «truc» pentru a ocoli legea”, a spus ea. „Legea se referă la predarea directă către o persoană. Aici avem însă un aparat care intervine, ceea ce face ca legalitatea întregii situații să fie mult mai vagă.”

Primul centru de acest gen

Dulapul se află în interiorul centrului de avorturi deschis în martie 2025 de către Abortion Dream Team. Descris ca fiind primul de acest gen din Polonia democratică, acesta oferă un spațiu sigur în care oamenii pot primi consiliere cu privire la opțiunile de avort sau pot beneficia de sprijin în timp ce iau pilula.

Centrul este amplasat simbolic vizavi de parlamentul polonez. Acest lucru le-a permis activiștilor să atragă atenția asupra necesității permanente de a avea acces la avort în Polonia și să ofere servicii unei game largi de persoane. „A depășit așteptările noastre”, a declarat Jelinska.

Dar a scos la iveală și faptul că foarte puțini dintre cei aflați la putere erau dispuși să le ia apărarea, a spus ea. „Singurul lucru care ne-a surprins, și care spune multe despre situația politică, este faptul că au loc proteste în fața centrului de trei, uneori de patru ori pe săptămână.”

Deși de obicei participă mai puține persoane, protestatarii folosesc sirene și vuvuzele pentru a-și exprima punctul de vedere. Din acest motiv, activiștii se tem că nivelul de zgomot ar putea duce, în cele din urmă, la o solicitare din partea vecinilor ca centrul să se mute. „Nici municipalitatea, nici poliția nu au reacționat. Așa că asta a fost o mare dezamăgire pentru noi”, a spus Jelinska.

A fost o dovadă a modului în care aceste organizații s-au simțit din ce în ce mai abandonate de politicieni, chiar dacă anul trecut aproximativ 50.000 de persoane din Polonia au contactat rețeaua mai largă de organizații pro-alegere în căutare de ajutor, a spus Jelinska.

„Cred că în Polonia, accesul la avort nu va fi rezolvat de politică, ci de femei și comunități. Nu putem să le încredințăm politicienilor propriile noastre corpuri”, a mai spus ea.