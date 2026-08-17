Primul Ferrari complet electric s-a vândut pentru o sumă record, de peste 60 de ori prețul de pornire

Un model personalizat al primului vehicul complet electric al Ferrari s-a vândut cu 40 de milioane de dolari în cadrul unei licitații caritabile, sfidând scepticismul pieței și stabilind un record pentru cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la licitație, relatează CNBC.

Licitația organizată de Sotheby’s pentru modelul Luce inscripționat cu „Șasiul Numărul 0”, organizată în cadrul Monterey Car Week din California, a prezentat lotul drept o „oportunitate unică și imposibil de repetat”. Primul șasiu de producție din programul Luce a beneficiat de un finisaj unic semilucios și de alte componente realizate la comandă.

Casa de licitații nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului care a câștigat mașina de lux și a precizat că veniturile vor fi donate fundației Ferrari pentru programe educaționale. Programul „tailor made” al Ferrari este o inițiativă exclusivă destinată mașinilor personalizate conform specificațiilor exacte ale cumpărătorului.

Licitația a avut loc la aproape trei luni după ce Ferrari și-a prezentat primul automobil complet electric, care a fost lansat cu un preț de vânzare de 550.000 de euro (aproximativ 640.000 de dolari).

Prețul de pornire a licitației din California pentru primul Ferrari Luce a fost de 640.000 de dolari.

Primul autoturism Ferrari Luce, vândut la licitație în California, FOTO: Andrej Sokolow / DPA / Profimedia

Mașina electrică Ferrari Luce a stârnit polemici aprinse

Noua mașină a venit cu o abatere vizibilă de la estetica modelelor Ferrari obișnuite și a fost lansată în pofida faptului că alți producători de mașini sport, în special Porsche și Lamborghini, și-au redus planurile de lansare a propriilor vehicule electrice din cauza cererii scăzute.

Prezentarea modelului Luce a provocat o reacție negativă pe piață, analiștii invocând, printre altele, respingerea noii estetici prezentate de companie și ideea că Ferrari a renunțat la motorul clasic cu combustie internă.

Benedetto Vigna, directorul general al Ferrari, a declarat la acea vreme că firma cu sediul în Maranello respectă nevoile și dorințele diferite ale clienților săi. El a afirmat de asemenea că actualii clienți ar fi interesați de Luce și că producătorul auto ar atrage noi cumpărători datorită modelului complet electric.

Ferrari și-a majorat luna trecută estimările financiare pentru întregul an, invocând o cerere pentru personalizare mai puternică decât se anticipase inițial. Compania a depășit așteptările Wall Street pentru al doilea trimestru al anului.

Acțiunile Ferrari listate la Bursa din Milano au crescut cu aproape 12% de la începutul acestui an.