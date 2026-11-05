Primul impozit care dispare la 1 ianuarie. Ministrul de Finanțe: „Ne menținem acest angajament”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat, joi, că guvernul își menține angajamentul de a elimina de la 1 ianuarie 2027 impozitul minim pe cifra de afaceri.

„De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri. E o promisiune pe care am făcut-o în 2025 în momentul în care am redus acest impozit la jumătate și în același timp ne-am și angajat că la finalul acestui an acest impozit va fi abrogat. Ne menținem acest angajament și el este menționat inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Nazare, la un eveniment al Uniunii Profesiilor Liberale.

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus în 2024, si era de 1%. La finalul anului trecut el a fost redus la jumătate pentru 2026, prin ordonanța trenuleț, cu promisiunea eliminării în 2027.

În programul de guvernare cu care a fost învestit în Parlament, Cabinetul Luca Niculescu s-a angajat să elimine acest impozit din prima zi a anului viitor.