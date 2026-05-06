Primul lider din fosta Coaliție cu care a discutat Nicușor Dan. Sorin Grindeanu spune că nu a fost încă invitat la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a început miercuri discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare pentru a-l informa despre deciziile luate în interiorul formațiunilor politice, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR, potrivit surselor TVR.

Conform surselor citate, este vorba despre Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), dar și Kelemen Hunor (UDMR). Șeful statululi vrea să afle cum ar putea să arate o nouă formulă de guvernare.

Dominic Fritz, discuții cu Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit deja miercuri cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Surse din interiorul partidului au confirmat pentru HotNews că Dominic Fritz a mers miercuri la Cotroceni. Conform surselor citate, liderul USR i-a transmis lui Nicușor Dan că exclude o viitoare alianță cu PSD.

Iar președintele l-a ascultat, fără să facă vreo propunere sau să sugereze o cale de reconciliere, o reîntoarcere spre PSD, de exemplu.

Întrevederea a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a anunțat cu o zi în urmă că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou Guvern, în contextul în care moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a trecut de Parlament.

De asemenea, Dominic Fritz a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan îi va transmite acestuia deciziile Comitetului Politic al partidului: faptul că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD și că își va coordona deciziile cu PNL, pentru a evalua opțiunile de viitor.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a anunțat, marți, USR.

Sorin Grideanu spune că nu a primit momentan invitație de la Nicușor Dan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că încă nu a primit încă o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan.

„Nu, până acum nu (am primit invitație), numai dacă între timp …”, a precizat liderul social-democraților.

El a refuzat să răspundă la alte întrebări referitoare la ce urmează să facă social-democrații în următoarele zile și la posibilitatea ca PNL să rămână în Opoziție.

„Nu comentez ce fac alte partide. Suntem în aceeași logică, nu dau declarații. În momentul în care vor fi modificări, în momentul în care se vor face pași într-o anumită direcție sau în alta, voi da declarații. Până atunci nu e nimic schimbat față de ieri”, a spus Grindeanu.

Ulterior, liderul PSD a declarat, la Euronews, că partidul este deschis tuturor formelor în care poate continua colaborarea cu partidele din fosta coaliție în consultările care vor avea loc.

Claudiu Manda: Avem pe masă două opțiuni

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a precizat, la Parlament, că formațiunea politică vrea să continue guvernarea cu partidelele din fosta coaliție de guvernare

„Avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să există o construcție pro-europeană, pro-occidentală în care PSD este dispus să facă parte. A doua opțiune este să intrăm în opoziție”, a declarat Claudiu Manda.

PNL și USR au decis marți, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost adoptată, să treacă în opoziție și să nu mai facă guvern cu PSD. Liberalii au invitat PSD și AUR să facă următorul guvern întrucât au demonstrat la moțiune că au majoritate.

Ce spune Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, că în opinia sa, guvernarea trebuie asigurată, după demiterea cabinetului Bolojan, de partidele care au format o coaliție până când PSD și AUR au inițiat moțiunea de cenzură.

„Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale”, a spus Kelemen Hunor.

În opinia liderului UDMR, este necesară o formulă care să asigure o majoritate în Parlament, cu un premier acceptat de toate partidele.

„Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia dintre ele, mai ales vorbesc de partidele mari”, a mai spus Kelemen Hunor.

El a precizat că partidul său așteaptă să fie invitat la discuţii cu preşedintele Dan care urmează să aibă loc la Cotroceni.