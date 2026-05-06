„Noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții”. Sorin Grindeanu, despre următorii pași pe care îi va face PSD

PSD este deschis tuturor formelor în care poate continua colaborarea cu partidele din fosta coaliție în consultările care vor avea loc după demiterea în Parlament a Guvernului Bolojan, a anunțat miercuri Sorin Grindeanu. Într-o emisiune la Euronews, el a reluat atacurile la premier, pe care l-a acuzat că a făcut concedieri colective, în loc de reforme.

Guvernul Bolojan a fost demis marți cu 281 de voturi în Parlament, prin moțiune de cenzură PSD-AUR. PNL și USR au anunțat că nu mai fac o coaliție cu PSD și că trec în opoziție. Întrebat la Euronews ce urmează, Sorin Grindeanu a spus că PSD este „deschis” la orice scenariu:

„PSD, în acest moment, este deschis și are toate variantele în față. Pot să existe majorități și fără PSD sau poate PSD să fie parte a coaliției de guvernare, o coaliție a partidelor pro-occidentale”.

Ce spune de o viitoare coaliție cu USR

El a subliniat că dacă în referendumul intern din PSD membrii ar fi fost întrebați dacă vor ca USR să rămână în coaliție, probabil se înregistra un vot mai categoric decât cel pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului. Cu toate acestea, el nu a exclus o coaliție de guvernare din care să facă parte în continuare USR.

„Probabil că dacă am fi pus și a doua întrebare la consultarea internă legată de USR, aș paria că procentul putea fi mai mare decât 97,7%. Evoluțiile politice sunt cele pe care le vedem. Mandatul nostru nu este de îngrădire a opțiunilor. Trebuie să găsim rapid o soluție”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: „Nu se învârte lumea în jurului unui singur om”

Președintele PSD a reluat atacurile la adresa premierului Bolojan, pe care l-a demis prin moțiunea votată alături de AUR și de ceilalți parlamentari din opoziție.

„Nu se învârte lumea în jurului unui singur om. Bolojan a venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. 80% dintre români spun că direcția în care merge România este greșită”, a precizat Grindeanu.

„Nu a făcut reforme ci concedieri colective în administrație”, a continuat el. „Vorbim de o politică de falimentare și direcția trebuia schimbată”, a mai spus președintele PSD.

Cine va fi premier?

El a spus că nu este responsabilitatea PSD să propună nume de premier din rândul PNL, ci doar vor spune o părere dacă cel ales este în regulă.

„Noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții. De la a avea un premier dat de PSD, până la a merge în opoziție. Toate variantele le avem ca opțiuni. Vom lua o decizie când se va cristaliza un scenariu. Nu spunem din start nu”, a continuat el.

Anterior, într-o declarație la Parlament, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit despre două opțiuni: reluarea coaliției fără Bolojan sau trecerea în opoziție a PSD.

De asemenea, secretarul general al PSD spunea că fie PNL numește un premier pentru restul de un an până la rotativă, fie PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru șefia Guvernului.