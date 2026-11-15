Primul lider important al USR care răspunde apelului de alianță al lui Ilie Bolojan vine cu un avertisment: „Sunt zone în care probabil nu se va putea închide vreo astfel de alianță” 

Discuțiile dintre USR și PNL despre o alternativă pentru PSD și AUR sunt încă incipiente, iar partidele își fac deocamdată analize separate, spune vicepreședintele USR Radu Miruță într-un interviu pentru publicul HotNews. Fostul ministru exclude o fuziune cu liberalii și spune că nu există nicio decizie privind Polul Modernizării.

Miruță spune că PNL și USR trebuie să vadă ce au în comun, dar și care sunt „compromisurile pe care le putem face fără să fie compromițătoare”.

Deși spune că ar trebui să existe o colaborare și la nivel local, vicepreședintele USR recunoaște că în unele localități există și animozități, „unele justificate”.

Despre Nicușor Dan, Miruță spune că nu a văzut o critică a președintelui la adresa USR în conferința de presă de marți și că nu se îndoiește că acesta vrea „binele României”.

„Care sunt compromisurile pe care le putem face fără să fie compromițătoare”

– HotNews: Președintele PNL, Ilie Bolojan, a indicat USR ca „principal partener de discuții” pentru un proiect politic alternativă la „axa PSD-AUR”, așa cum a numit-o el. Cum vedeți dumneavoastră acest proiect, ce înseamnă el pentru USR?

– Radu Miruță: Este limpede că, atât timp cât PSD s-a luat în brațe cu AUR, este nevoie ca și celelalte forțe politice să găsească un mod comun de a deveni mai puternice. Și acest mod comun este început deja printr-o coordonare pe care USR cu PNL o au la nivelul Parlamentului.

Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea



Deocamdată, ne facem fiecare analiza în propria curte despre ce ar presupune acest pol în virtutea alegerilor care vor urma. Să vedem sub ce formă – suntem aproape, suntem departe, unde există probleme, unde există nepotriviri. Nu este mai mult decât atât în acest moment, doar ideea, pe care eu, cel puțin, o accept, că nu poți a lupta cu PSD-AUR separat.

Asta ne forțează să ne așezăm la masă, să vedem mai multe lucruri care ne sunt comune decât lucrurile care ne sunt diferite. În politică, din punctul meu de vedere, trebuie să vedem care sunt compromisurile pe care le putem face fără să fie compromițătoare. O discuție cu PNL este naturală în acest context.

„Există animozități la nivel local. Unele sunt justificate”

– Înțeleg că acum trebuie să faceți analiza, dar, pe datele pe care le aveți acum, ce poate însemna această colaborare, mai mult decât alinierea din Parlament?

– Acolo unde consilieri locali, județeni, ai PNL și ai USR pot să susțină proiecte comune, eu cred că este un lucru care trebuie să se întâmple. Lucrurile diferă însă de la o unitate administrativ-teritorială la alta.

Sunt localități în care cele două partide se contracandidează. Există animozități la nivel local. Unele sunt justificate, unele sunt mai mult cu emoții pe baza unor experiențe din trecut. Însă trebuie să ne uităm la riscul ca România să fie din nou coordonată nu doar de PSD de data asta, ci de un PSD controlat la rândul lui de AUR.

Din ceea ce este în spectrul politic, cu prezență la nivel național, USR are viziuni apropiate adesea de cele ale Partidului Național Liberal.

Apropierea dintre PSD și AUR ne obligă să avem acțiuni coordonate între PNL și USR și la nivel local.

„S-ar putea ca poza făcută la PNL să fie diferită de cea făcută la USR”

– Dar de unde vor porni discuțiile? Adică ce pune USR pe masă și ce cere la schimb?

– Nu suntem acum în acest punct. Nu totul este un schimb. Suntem în punctul în care ne uităm cam cât de mari sunt discrepanțele între echipele PNL și USR din țară. Sunt zone în care probabil nu se va putea închide vreo astfel de alianță. Sunt zone în care se mai pot purta discuții, sunt zone în care lucrurile funcționează natural.

Este legitim să facem o astfel de poză pentru a ne da seama dacă lucrurile astea pot să ajungă pe un drum comun sau nu. Lucrurile astea nu se vor face forțat, nu se vor face, cel puțin la USR, fără a ne consulta membrii, conducerile județene, consilierii locali.

Dar vrem să vedem deocamdată cum arată poza văzută așa, cu cât de multe detalii. S-ar putea ca poza făcută la PNL, din curtea PNL, să fie un pic diferită de poza pe care o apreciem noi. Și atunci este legitim să vedem cât de multe puncte în comun găsim din prin suprapunerea acestor două imagini.

Deci nu există vreo decizie obligatorie, nu există o decizie luată. Există o preocupare ca cele două partide să-și unească forțele politice pentru a face față PSD-AUR.

– Credeți că există și riscul ca USR să deconteze electoral apropierea de PNL?

– Nu există riscul ăsta decât dacă USR va lua o decizie împotriva voinței filialelor, ceea ce nu se va întâmpla. Dacă partidul consideră că decizia asta este potrivită, riscul e extrem de mic ca votanții partidului să considere că este greșită.

Fuziunea cu PNL, exclusă

– Ce diferențe rămân între PNL și USR? Pentru că am văzut oameni care vorbesc despre absorbirea USR de către PNL, chiar dacă că nu există acest scenariu, alții care vorbesc de „userizarea” liberalilor.

– Nu doar că nu există acest scenariu, ci este exclus. Există diferențe și sunt momente în care nu avem același punct de vedere. Dacă sunt intersecții la care deciziile noastre sunt diferite, nu înseamnă că nu mai rămân suficiente puncte în comun astfel încât să ne unim forțele împotriva PSD și AUR.

USR, spre exemplu, nu a votat acest Guvern și a fost o intersecție majoră pentru spațiul comun între cele două partide. PNL a votat cu justificările pe care le-au dat. USR nu a votat pentru că nevoia de un nou Guvern nu poate fi stinsă chiar cu orice formă de Guvern.

Este Ilie Bolojan candidatul PNL-USR la prezidențiale?

– În PNL există și acea aripă conservatoare despre care Daniel Fenechiu spunea că ar putea pune piedici construcției acestui pol. Ar putea fi o problemă?

– E o așteptare nerealistă să considerăm că 100% dintre membrii USR sau 100% dintre membrii PNL se mulează cu suprapunere perfectă peste o potențială astfel de decizie. Fiecare își duce grija curții interne atunci când decide o astfel de situație.

– În acest moment simțiți că toată lumea, cel puțin la nivelul conducerii, susține acest demers?

– Eu simt că în acest moment există o majoritate care consideră că împotriva alianței dintre PSD și AUR trebuie gândite niște măsuri. Cum vor arăta aceste măsuri? Nu au o formă clară în acest moment.

– Ilie Bolojan a fost cel care a avut inițiativa. El este liderul de facto acestei construcții, alianțe police? Ce rol va avea Dominic Fritz?

– Nu va putea exista un lider al unei astfel de coaliții fără să fie acceptat de cei care compun coaliția. Până nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru o astfel de coaliție, nu putem vorbi de liderul a ceva ce încă nu este statuat. Lucrurile se întâmplă etapizat.

– În viitor, dacă merge bine coaliția, poate fi Ilie Bolojan candidatul comun la prezidențiale?

– Nu pot vorbi despre scenarii ipotetice atât timp când nu avem garanția unor astfel de ipoteze. Lucrurile se desfășoară secvențial. Sunt niște decizii care se iau în lanț, condiționate unele de altele. Sunt multe piese de așezat în acest puzzle. Nu putem vorbi doar despre o bucățică din puzzle.

„Eu nu l-am sunat pe Nicușor Dan”

– Ați urmărit conferința de presă de marți a președintelui?

– Evident că am urmărit cele mai multe momente din această conferință de presă. Nu am urmărit tot, dar astăzi am trecut prin toate aspectele discutate și dezbătute. Pentru că e de interes politic ceea ce expune președintele țării.

– Care e mesajul principal pe care credeți că a vrut să îl transmită?

– Înțeleg din declarația domniei sale că a dorit un moment în care, după criza politică, să stea de vorbă cu românii prin intermediul unor astfel de declarații.

– Cum ați văzut momentul în care a anunțat un jurnalist, în conferință, în direct, că nu va mai putea participa la conferințele de presă de la Cotroceni?

– Eu vă spun ce fac eu – răspund și jurnaliștilor care au o părere bună despre mine, și jurnaliștilor care mă critică. Totuși, trebuie să există o limită și a cuvintelor care sunt adresate unui politician. Adică, a fi supărat pe un politician nu te scuză de modul în care i te adresezi. Dar nu comentez eu aprecierea domnului președinte, vă spun ce mă privește pe mine.

– Dumneavoastră știți cine l-a sunat pe Nicușor Dan ca să vorbească cu PSD? A spus că a fost sunat de „nenumărate ori de oameni din coaliția PNL-USR”.

– Nu, nu știu. Am primit și eu întrebarea aceasta, eu nu. Dar nu mă sună cineva pe mine să-mi spună că l-a sunat sau nu. Asta știe domnul președinte și știu cei care sau făcut asta.

– USR a negociat direct cu PSD fără să ceară intermedierea președintelui atunci când a fost nevoie?

– Suntem partide politice. În coaliția de guvernare existau ședințe de coaliție în fiecare săptămână, care presupuneau negocieri, iar la acele ședințe de coaliție președintele nu participă. Deci am negociat cu PSD săptămânal, doar că PSD nu s-a ținut de nimic. Sau de aproape nimic.

„Eu nu am văzut o critică a președintelui la adresa USR”

– Acest pol, PNL-USR, ar putea să-l aibă în viitor ca partener pe Nicușor Dan? A spus că obiectivul lui e blocarea ascensiunii AUR.

– Acest pol, potențial, că nu suntem încă în situația unui pol care să aibă un CNP, cred că poate fi susținut de toți cei care consideră că alianța dintre PSD și AUR este una toxică pentru România.

– Președintele a fost foarte apropiat de USR. Ce s-a schimbat între timp, unde s-a produs distanțarea? Dominic Fritz spunea că relația nu mai e la fel ca cea cu care ați plecat la drum.

– Eu nu sunt posesorul tuturor discuțiilor dintre membri, parlamentari, miniștri ai USR și președinte, pentru a avea imaginea detaliilor care au contribuit la o anumită poziționare. Există și au existat adesea, pe perioada mandatului la minister, consultări cu președintele, cel puțin pe zona de apărare și pe zona de externe. Astea fac parte din fișa postului. Care au fost discuțiile care au putut exista între alte persoane și domnul președinte, nu pot să știu eu.

– Îl simțiți și dumneavoastră mai distanțat față de cum era înainte? Sau credeți că rămâne un bun partener?

– De când nu mai sunt ministru, n-am mai interacționat cu domnul președinte.

– Dar nu mă refer doar la interacțiuni personale, ci la modul în care se raportează la partidele din Parlament. Am văzut, de exemplu, în conferința de marți, că a criticat toate partidele, mai puțin PSD.

– Eu nu am văzut o critică la adresa USR. Am văzut, și asta este o observație personală, poziții care au coincis cu așteptările electoratului care votează USR. Am văzut și electorat care avea alte așteptări. Acum, fiecare om politic își face propria analiză pe baza detaliilor pe care le are, pe baza informațiilor pe care le are sau a ceea ce consideră că e bine pentru România. Eu nu cred că președintele Nicușor Dan este în situația de a nu vrea binele României.