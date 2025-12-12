Primul lider PNL care sare în apărare lui Cătălin Predoiu în scandalul din Justiție

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat vineri, la RFI, că fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2022, nu poate fi învinuit pentru ceea ce fac magistrații în sistemul judiciar.

„Nu vreau să exonerez pe nimeni de vini morale și așa mai departe. În momentul de față, este în SUA, va reveni în următoarele zile, dar vreau să vă spun că domnia sa și-a exercitat mandatul de ministru al Justiției într-un moment în care România avea acele obligații deschise de peste 15 ani, pe acel Mecanism de Cooperare și Verificare și pe acel calendar din PNRR. Deci practic, sarcina ministrului Predoiu a fost să aducă în fața Parlamentului un pachet legislativ care era cerut de Comisie”, a declarat Muraru, citat de site-ul radioului RFI.

Vicepreședintele PNL a precizat că este nevoie de o diferențiere între cadrul legal și cum este aplicată efectiv legea de către magistrați.

„Trebuie să facem distincția între acel cadru legislativ în materia justiției, care a fost considerat la acea vreme compatibil cu standardele UE privind independența sistemului judiciar și lupta anticorupție și de aici încolo, de la acest pachet al justiției, care a permis închiderea MCV, îndeplinirea jaloanelor din PNRR și chiar integrarea României în Schengen, până la a vorbi despre ceea ce se întâmplă efectiv în instanțe și cum sunt aplicate acestea de către actorii sistemului judiciar”, a mai spus Muraru.

Deputatul PNL Alexandru Muraru, Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Întrebat dacă susține că, de fapt, Cătălin Predoiu nu are nici o vină, în contextul dezvăluirilor din documentarul Recorder, liderul liberalilor a arătat că o responsabilitate mai mare o au magistrații.

„(…) Vreau să vă spun că orice fel de tip de acuzație sau suspiciune din punctul meu de vedere este mult mai mică și dimensiunea acestora trebuie să fie reduse în raport cu ceea ce au făcut cei care au condus efectiv destinele Justiției și mă refer la cei care au condus CSM, cei care au condus principalele instanțe, Înalta Curte, Curtea de Apel București, cei care dețin funcțiile de conducere (…). Deci ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu”.

„PNL are o vină mult mai mică în raport cu PSD”

Întrebat cine ar trebui să răspundă politic în contextul scandalului din justiție provocat de documentarul Recorder, Muraru a spus că, în opinia, PSD a creat oportunitățile „pentru prescrierea faptelor, pentru anularea probelor și rejudecarea dosarelor”.

„Este un moment T0, care presupune din punctul meu de vedere două lucruri: asumări instituționale și politice și schimbări legislative. Dar aș spune că PNL are o vină mult mai mică în raport cu PSD, pentru că PSD a guvernat de cele mai multe ori România în ultimele trei decenii și principalele lucruri care i-au permis să intervină în justiție au fost să numească miniștri ai Justiției favorabili, să influențeze legislația și să exercite presiuni constante”, a susținut liderul PNL Iași.

El a criticat, într-o postare pe Facebook, atitudinea pe care au avut-o șefele Curții de Apel, în timp ce conferința de presă de joi a fost o „autodemascare instituțională care a produs un șoc autentic în societatea românească”.

„Reacțiile conducerii CAB au scos la suprafață reflexe de tip comunist târziu: dispreț față de întrebări, suspiciune față de presă, apel la autoritate formală în locul explicațiilor și utilizarea intimidării ca instrument de control. În locul unui dialog firesc, publicul a asistat la o demonstrație de forță simbolică, incompatibilă cu ideea de justiție modernă și suficientă pentru a explica de ce mulți magistrați aleg tăcerea”, a subliniat Muraru.