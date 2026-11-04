Primul lider PSD care reacționează după înfrângerea republicanilor lui Trump. „Miza este mai mare decât pare la prima vedere”

Statele Unite intră într-o nouă etapă politică, după victoria democraților în alegerile pentru Senat și Camera Reprezentanților, iar această schimbare are implicații concrete, cu miză inclusiv pentru România, susține europarlamentarul și prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu.

„Congresul adoptă legislația și aprobă bugetele federale, Senatul confirmă numeroase numiri importante, iar majoritățile parlamentare pot influența prioritățile de politică externă, apărare și economie. Pentru România, miza este mai mare decât pare la prima vedere. Vorbim despre finanțarea securității europene, prezența militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre și relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană”, a scris pe Facebook liderul social-democrat.

„Unii politicieni de la București au fost mult prea partizani”

Victor Negrescu susține că influența politică la Washington „se construiește prin relații constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administrația și cu reprezentanții statelor americane”.

„Din păcate, la București, unii politicieni și comentatori politici au fost mult prea partizani și au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinși până ieri își schimbă brusc discursul la televizor și se laudă cu relații în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată”, a precizat Negrescu.

El a adăugat că „România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână deasupra ciclurilor electorale”.

„Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la București sau Bruxelles. Trebuie înțeleasă și transformată în oportunități concrete pentru securitatea, economia și influența internațională a României”, a mai spus Negrescu.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică în alegerile intermediare din SUA.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate istorică a președintelui Donald Trump pentru a obține o victorie majoră și o putere semnificativă prin care să-l țină în frâu pe președinte în cei doi ani rămași din mandat.