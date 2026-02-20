Primul lungmetraj semnat de Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze debutează în 7 festivaluri internaționale

Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de actorul american de origine română Sebastian Stan – în calitate de producător și finanțator-, intră în competiția SMART 7, o rețea de festivaluri internaționale susținută de Programul Europa Creativă. Filmul este o dramă antropologică ce adoptă o abordare aproape unică în cinemaul românesc: distribuția este formată în proporție de peste 60% din actori neprofesioniști din satele unde Andreea Cristina Borțun a realizat documentarea pe teren timp de șase ani (2017–2022), iar filmările s-au desfășurat pe durata a patru anotimpuri, pentru a surprinde ciclul naturii și al vieții rurale.

Peliculaexplorează dinamica emoțională tensionată dintre Lavinia, o mamă impulsivă și nesigură în iubire, și fiul ei de 14 ani, Dani, într-un sat din sudul României. Pe fondul migrației spre Vest și al transformărilor sociale, visul Laviniei de a transforma casa lor într-un „palat” sub ceruri mai albastre îi poartă prin patru anotimpuri de apropieri și respingeri. Sub privirea tăcută a râului, în ritmul lent al văii, multe lucruri rămân nespuse. Un fir roșu alternativ leagă viețile actorilor neprofesioniști de personajele lor, estompând adesea granița dintre realitate și ficțiune.

Andreea Cristina Borțun este regizoare, cercetătoare vizuală și cadru universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din București. Practica sa cinematografică este fundamentată pe cercetare antropologică și explorează, printr-un limbaj hibrid între ficțiune și documentar, relația senzorială dintre comunități și mediul lor. Filmele sale anterioare au fost selectate la festivaluri importante precum Festival de Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Toronto International Film Festival și Karlovy Vary International Film Festival.

„Povestea filmulului are în spate un întreg proces de documentare imersivă pe care l-am condus timp de șase ani în comunitățile rurale din sudul României. Pentru mine folosirea unor instrumente de cercetare artistică împrumutate din munca antropologică de teren a venit în primă instanță ca ceva intuitiv. Mi se părea firesc și necesar să iau parte și să cunosc îndeaproape lumea care mă interesa. Știam sudul rural pentru că acolo crescusem, dar mă îndepărtasem de el. Actorii amatori m-au reapropiat de spațiul ăsta și mi-au lărgit frame-ul de înțelegere. Ei se aduc în primul rând pe ei înșiși pe ecran, iar acel ceva foarte real rămâne peste timp. Aspectul acesta de hibriditate între ceea ce poate părea documentar, dar care este în același timp un produs de ficțiune, e ceva ce mă interesează ca parte din practica mea artistică pe termen lung.

Procesul de lucru la narativul filmului a fost și el unul deschis. Am lucrat cu ceea ce eu numesc o dramaturgie elastică, care mi-a permis să le pot da libertate actorilor să improvizeze în interiorul unui cadru prestabilit, dar și să pot experimenta cu diverse forme de narativ în montaj. Anii de cercetare pe teren, discuțiile cu femeile locale care mi-au împărtășit poveștile lor de viață, mai ales întâlnirea definitorie cu una dintre ele – model pentru interioritatea Laviniei -, sper să asigure o reprezentare justă a ruralului românesc de astăzi, care, până la urmă, este casă pentru jumătate din populația României”, declară regizoarea și scenarista Andreea Cristina Borțun.

Actorul Sebastian Stan a declarat în publicația Variety despre implicarea sa în acest proiect: „Sunt un mare admirator al filmelor românești de foarte multă vreme, impresionat de autenticitatea lor ‘crudă’ și de perspectiva lor nefiltrată, neînfricată asupra vieții. Când Andreea mi-a vorbit despre poveste, am fost imediat atras. Am înțeles personajele, parcursul lor, lupta interioară împotriva instinctului primar cu care ne naștem și, în special, relația complexă mamă-fiu pe care se bazează povestea. Faptul că am fost crescut de o mamă singură, că m-am mutat și am trăit în trei țări diferite de la o vârstă fragedă, cu mama mea determinată să-mi asigure securitate și o viață mai bună în afara României comuniste și incapacitatea mea de a înțelege atunci sacrificiul și impactul profund al tuturor acestora, această poveste mi-a vorbit la un nivel profund personal.”

Din distribuția filmului fac parte: Mihaela Subțirică, Ștefan Costea, Vasile (Digudai) Pavel, Emanuel Ivan, Ion Rusu, Ion Ciocârlan, Iulian Postelnicu, Petronela Grigorescu, Dorina Stan, Nicolae Drăgulin, Nicu Mihoc, Eliza Bercu, Cezar Antal, Maria Junghiețu, Dana Voicu și Cătălina Mustață.

Malul Vânăt / A River’s Gaze este scris și regizat de Andreea Cristina Borțun. Producătorii sunt Gabi Suciu, Jean-Laurent Csinidis, Ales Pavlin, Andrej Stritof, Sebastian Stan, Andreea Cristina Borțun, Adrian Pădurețu și Vlad Rădulescu, iar producători executivi sunt Alexandra Tînjală și Claudiu Boboc. Directorul de imagine este Laurențiu Răducanu, scenografia este semnată de Lulu Petrescu, costumele de Sonia Constantinescu, montajul de Tudor D. Popescu și Andreea Borțun. Inginerii de sunet sunt Jean-Michel Tresallet și Maxime Gavaudan, sound design-ul este realizat de Florent Klockenbring, mixajul sonor de Frédéric Bielle, muzica originală este compusă de Cosmin Postolache, iar colorizarea este realizată de Michael Derrossett.

„Cred cu tărie în film ca proces care aduce oamenii împreună în fiecare etapă a producției și care poate avea o însemnătate pentru comunitățile în care prinde viață. Alături de Andreea, am ales să depășim modelele convenționale de producție și limitarea la niște schimburi logistice și să lucrăm într-un cadru cât mai etic în raport cu comunitățile în care ne-am dus și pe care am ales să le portretizăm pe ecran. În loc să intervenim ca un element extern disruptiv care schimba cursul firesc al vieții acelor oameni, am vrut să facem parte din comunitate, să lucrăm aproape de ei, să le înțelegem ecosistemul și să-l protejăm. Am construit o casă, am cultivat o grădină și am avut grijă de ele în provocările aduse de fiecare anotimp. Ne-am făcut prieteni și am avut vecini care ne-au sărit în ajutor la nevoie. Le-am descoperit pasiunile și interesele, dar și micile conflicte locale. Această abordare ne-a permis să înțelegem complexitatea locului, inclusiv dinamica fragilă, deseori nespusă, dintre comunitățile de romi și cele de neromi, pe care filmul o abordează nuanțat, căutând să depășească stereotipurile. Ne-am dorit să aducem pe ecran relațiile interumane în toată autenticiatea, complexitatea, intimitatea și contradicțiile lor”, spuneGabi Suciu, producător.

SMART7 este o rețea inovatoare formată din șapte festivaluri internaționale de prestigiu, Reykjavik IFF (Islanda), IndieLisboa IFF (Portugalia), Thessaloniki IFF (Grecia), Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania), FILMADRID IFF (Spania), Transilvania IFF (România) și New Horizons IFF (Polonia), care și-au unit forțele pentru a susține și promova un cinematograf european curajos, inovator și transgresiv. Inițiativa urmărește să crească vizibilitatea filmelor europene emergente, să faciliteze circulația lor internațională și să creeze punți de dialog între cineaști, festivaluri și public. Câștigătorul competiției va fi anunțat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Thessaloniki (Grecia), în cadrul căruia cel de-al doilea proiect al trilogiei (Viața și Vremurile lui Ion G), aflat în dezvoltare, a primit în 2025 premiul ARTE Cinema.

Malul Vânăt / A River’s Gaze este o co-producție România-Franța-Slovenia, a societăților producătoare Atelier de Film, Films de Force Majeure, Perfo, TETA, Forest Film, Avanpost, co-finanțat de Eurimages, Programul MEDIA Europa Creativă, Centrul Național al Cinematografiei, Aide aux Cinemas du Monde – Centre National du Cinema et de L’image Animee – Institut Francais, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, în parteneriat cu Centre National du Cinéma, Slovenian Film Centre, Mediacom Romania, Mindshare Media, BRD Groupe Societe Generale, United Media Services și Jidvei.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul programelor LIM – Less is More (2019), First Films First (2020) și Budapest Debut Film Forum (2020). Selectat ca proiect în dezvoltare în cadrul Cinelink Sarajevo (2020), Venice Production Bridge (2021), Les Films de Cannes a Bucarest work-in-progress (2024), TIFF Industry Days (2021). De asemenea, proiectul de film a câștigat Transilvania Pitch Stop Award (2021).

FilmulMalul Vânăt / A River’s Gaze va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 3 iulie, distribuit de Follow Art Distribution.

