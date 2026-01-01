Primul medicament împotriva răului de mişcare autorizat în SUA după 40 de ani

Un medicament pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, scrie News.ro, citând Reuters.

Vărsăturile induse de răul de mişcare reprezintă un răspuns declanşat de semnale contradictorii între ochi, urechea internă şi senzorii corpului, în timpul unor activităţi precum navigarea cu barca, condusul sau zborul.

Decizia de autorizare s-a bazat pe rezultatele a două studii clinice de fază avansată, care au înrolat 681 de pacienţi, care au arătat că medicamentul testat – Tradipitant – a redus semnificativ vărsăturile. Acesta acţionează prin blocarea unui receptor din creier asociat cu greaţa şi vărsăturile.

Pe lângă acesta, există deja şi alte tratamente autorizate pentru prevenirea simptomelor induse de răul de mişcare.

Compania Vanda a cumpărat drepturile asupra Tradipitant de la grupul Eli Lilly în 2012 şi a testat medicamentul pentru mai multe utilizări, inclusiv răul de mişcare, o afecţiune gastrică (gastropareză) şi greaţa provocată de anumite medicamente pentru diabet.