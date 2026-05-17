Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după Eurovision 2026. Românca a publicat imagini din culise

Alexandra Căpitănescu a adus România pe podiumul Eurovision 2026, unde primele două locuri au fost ocupate de Bulgaria și Israel. După evoluția aplaudată de la Viena, artista le-a mulțumit oficial fanilor și a publicat imagini din culisele show-ului.

În finala Eurovision 2026 de la Viena, România a primit 232 de puncte din partea publicului, unul dintre cele mai mari punctaje de la televot. Țara noastră nu a câștigat niciodată competiția, însă a obținut de două ori locul trei în 2005 și 2010.

La doar câteva minute de la finalul galei, interpreta piesei „Choke Me”, Alexandra, a publicat fotografii și clipuri cu echipa sa, filmate chiar în momentele în care se anunțau notele finale, însoțite de un mesaj pentru fani.

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris artista pe Instagram.

În imaginile, Alexandra apare alături de echipa sa, cu steagul României în mâini, în timp ce sărbătorește rezultatul obținut la Viena.

Reușita a fost salutată imediat de Tudor Chirilă, cel care i-a fost mentor la Vocea României. Artistul a publicat un mesaj scurt pe Facebook, la doar câteva minute după afișarea rezultatelor finale „Rock on, girl! Felicitări!”, a scris Chirilă sâmbătă noapte.

Clasamentul final Eurovision 2026

Competiția s-a încheiat cu victoria Bulgariei, în timp ce România a reușit să strângă un total de 296 de puncte din partea juriilor naționale și a televotului. Topul primelor trei țări arată astfel:

Bulgaria: Dara – „Bangaranga” (516 puncte); Israel: Noam Bettan – „Michelle” (343 puncte); România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” (296 puncte).

Australia s-a clasat pe locul patru, cu 287 de puncte, iar Italia pe locul cinci, cu 281 de puncte. Regatul Unit a încheiat competiția pe ultimul loc.