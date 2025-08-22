Primul om arestat pentru sabotajul de la Nord Stream refuză extrădarea, într-un dosar sensibil din punct de vedere politic

Un bărbat ucrainean arestat în această săptămână în Italia pentru sabotajul care a avut loc în 2022 la Nord Stream, gazoductele dintre Rusia și Europa, a refuzat vineri extrădarea Germania, transmite AFP.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani, identificat drept Serhii K. de către procurorii italieni, dar numit Serhii Kuznetsov în presă, a fost reținut joi și este acuzat că a făcut parte din celula ucraineană care a plasat dispozitive explozive pe conductă în septembrie 2022.

Nord Stream, care lega Rusia de Germania prin Marea Baltică, a stârnit multă vreme controverse, deoarece permitea gazului rusesc să ocolească tradiționalele rute de tranzit est-europene și o făcea pe Germania excesiv de dependentă de energia ieftină a Moscovei.

Este prima arestare efectuată în dosarul sabotajului de la Nord Stream

Serhii K. este primul om arestat în dosar, unul sensibil din punct de vedere politic în contextul războiului pe scară largă pe care l-a dezlănțuit Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 și al sprijinului occidental pentru riposta Kievului.

Prin intermediul unui translator, bărbatul a declarat într-o instanță din Bologna că a refuzat cererea de extrădare în Germania și susține că se afla în Ucraina la momentul exploziilor de la Nord Stream, a relatat agenția de știri Ansa.

Potrivit publicației, următoarea audiere este programată pentru data de 3 septembrie, iar bărbatul va rămâne în arest până atunci.

Serhii K. a fost reținut la primele ore ale dimineții de joi, într-un bungalou din provincia italiană Rimini, în baza unui mandat european de arestare.

Celulă ucraineană formată din cinci bărbați și o femeie

Investigațiile germane au indicat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbați și o femeie ca fiind autoarea exploziilor de la conductă. Se crede că membrii celulei au închiriat un iaht pentru a comite atacul, potrivit revistei Der Spiegel și altor publicații.

Procurorii germani susțin că Serhii K. a folosit documente de identitate falsificate pentru a închiria iahtul, care a plecat din orașul german Rostock pentru a comite atacurile.

Când au avut loc exploziile la Nord Stream, puterile occidentale s-au grăbit să arate cu degetul spre Rusia, care era supusă sancțiunilor din cauză că a invadat Ucraina. În schimb, Moscova arăta spre Kiev.

În 2024, procurorii germani au emis un mandat de arestare pe numele unui alt bărbat ucrainean, Volodymyr Z., instructor de scufundări, a cărui ultimă adresă cunoscută a fost în Polonia. Este suspectat că s-a numărat printre scafandrii care au plantat dispozitivele explozive în cadrul unei operațiuni în care a fost implicat și un cuplu căsătorit care conducea o școală de scafandri, potrivit postului public de televiziune ARD și altor publicații.

Cazul este dificil pentru Germania și Ucraina, deoarece Berlinul a susținut ferm Kievul în lupta sa împotriva Rusiei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că guvernul său nu știa nimic despre niciun plan de aruncare în aer a conductelor.