Primul papă american l-a refuzat pe Trump. Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace”

Vaticanul nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, explicând că eforturile de gestionare a situațiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizația Națiunilor Unite, transmite Reuters.

Papa Leon, primul papă american și critic al unor politici ale lui Trump, a fost invitat să se alăture consiliului în ianuarie.

Conform planului lui Trump pentru Gaza, care a dus la un armistițiu fragil în octombrie, Consiliul urma să supravegheze guvernarea temporară a Gazei.

Ulterior, Trump a declarat că acest consiliu pe care îl rpezidează, va fi extins pentru a aborda conflictele globale. Consiliul va ține prima sa reuniune joi, la Washington, pentru a discuta reconstrucția Gazei.

Italia și Uniunea Europeană au transmis că reprezentanții lor intenționează să participe în calitate de observatori, întrucât nu s-au alăturat consiliului.

„La nivel internațional, ar trebui să fie în primul rând ONU”

Sfântul Scaun „nu va participa la Consiliul Păcii din cauza naturii sale particulare, care evident nu este aceeași cu a altor state”, a declarat Parolin.

„O preocupare”, a spus el, „este că, la nivel internațional, ar trebui să fie în primul rând ONU cea care gestionează aceste situații de criză. Acesta este unul dintre punctele pe care am insistat”.

Mulți experți în drepturile omului spun că faptul că Trump conduce un consiliu care supervizează afacerile unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială. Consiliul lansat luna trecută a fost criticat și pentru faptul că nu include niciun palestinian.

Țările lumii au reacționat cu prudență la invitația lui Trump, experții fiind îngrijorați că consiliul ar putea submina ONU. Unii dintre aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, dar aliații occidentali au rămas deocamdată deoparte.

Papa Leon a denunțat în repetate rânduri condițiile din Gaza. Suveranul Pontif, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume, se alătură rar consiliilor internaționale. Vaticanul are un serviciu diplomatic extins și este observator permanent la Națiunile Unite.