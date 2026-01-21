Și Papa Leon a fost invitat în „Consiliu pentru Pace” al lui Trump. Anunțul Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” dorit de președintele american Donald Trump, a declarat miercuri secretarul de stat al Vaticanului, potrivit presei italiene, relatează AFP.

„Și noi am primit această invitație, iar Papa a primit-o și el și ne gândim la ce trebuie să facem. Suntem în curs de aprofundare și cred că este o chestiune care necesită timp pentru a reflecta și a da un răspuns”, le-a spus jurnaliștilor cardinalul Pietro Parolin, numărul 2 al Vaticanului.

Consiliul pentru Pace a fost creat în cadrul acordului încheiat de Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza. În ultima săptămână, preșdintele SUA a trimis invitații liderilor mondiali pentru a face parte din acest organism, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.

Reacțiile au fost însă mixte. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că nu va accepta invitația, invocând semne de întrebare legate de atribuțiile și aria de competență ale consiliului.

Ce este Consiliul pentru Pace

Liderii a zeci țări, inclusiv Nicușor Dan, au primit la finalul săptămânii trecute o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters.

Printre cei invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace se numără liderii Franței, Germaniei, Ungariei, Australiei, Turciei, Egiptului și Canadei. Ursula von der Leyen a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană, iar Vladimir Putin din partea Rusiei.

„Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a scris pe X premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump.

Dacă Ungaria a emis un accept fără echivoc, majoritatea guvernelor au evitat comentariile publice, exprimând însă în privat îngrijorări legate de implicațiile planului lui Trump asupra autorității Organizației Națiunilor Unite (ONU).

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat pentru Reuters un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

1 miliard $ pentru a fi membru permanent

Conform proiectului de statut, Donald Trump ar urma să fie președintele acestui Consiliului pentru Pace și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile ar fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea prin care s-a făcut invitația include și o „cartă”. Această „cartă” trimisă de administrația americană către aproximativ 60 de țări solicită membrilor să contribuie cu 1 miliard de dolari, în numerar, dacă doresc ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Lista persoanelor invitate să ia parte la Consiliu pentru Pace urmează să fie dezvăluită în întregime la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial.