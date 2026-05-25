Primul parc tematic de roboți din lume, deschis la Seul: Androizii dansează K-pop și se pregătesc de un turneu mondial

Coreea de Sud a inaugurat în luna mai Galaxy Robot Park, un spațiu uriaș unde roboții umanoizi susțin spectacole muzicale și meciuri de box. Coregrafiile sunt programate pe melodii K-pop celebre, iar organizatorii plănuiesc deja un turneu mondial, potrivit The Guardian.

Facilitatea de 16.500 de metri pătrați se află în districtul Gangdong din estul Seulului. Proiectul este dezvoltat de Galaxy Corporation, o firmă de tip „enter-tech” care îmbină divertismentul cu tehnologia. Această companie reprezintă megastaruri locale precum G-Dragon, Taemin din grupul Shinee și actorul Song Kang-ho.

K-pop-ul a servit de mult timp drept teren de testare pentru tehnologii experimentale, de la trupa Aespa, care combină membri reali cu avatare virtuale, până la trupe de băieți complet virtuale, precum Plave.

În arena principală din Galaxy Robot Park, patru roboți umanoizi de mărimea unui copil urcă pe scenă și execută mișcările cu o fluiditate surprinzătoare. Aceștia dansează sincronizat pe un repertoriu de melodii diverse, printre care „Home Sweet Home” de G-Dragon și „Advice and Idea” de Taemin. În mijlocul spectacolului de deschidere, hainele largi și perucile le flutură, până când unul dintre roboți pare să se defecteze și trebuie scos de pe scenă.

Pe lângă arena de concerte, parcul oferă vizitatorilor și alte experiențe interactive. La intrare, oaspeții sunt întâmpinați de roboți-valet, în timp ce alți roboți, printre care și câini robotici, se plimbă prin zonele în aer liber. Un braț robotic prevăzut cu un dispozitiv care imită fața desenează portrete și vorbește cu clienții în timp ce lucrează.

Tot aici se află și un ring de box unde vizitatorii pot controla luptători umanoizi printr-un sistem de oglindire în timp real. În timpul luptelor, o lovitură poate face ca o mănușă să zboare în mulțime, iar roboții care cad de pe scenă își revin și reintră în acțiune.

Roboții în turneu mondial

După acest show inaugural de la începutul lunii mai, reprezentanții Galaxy Corporation au explicat că intenționează să organizeze între trei și șase astfel de concerte K-pop pe zi, depășind 1.000 de spectacole pe an. Choi Yong-ho, directorul executiv al companiei și autoproclamatul „director de fericire”, a declarat: „Până la sfârșitul acestui an, intenționăm să îi ducem într-un turneu mondial.”

Planul pe termen lung al companiei este de a trimite roboții programabili să concerteze în locuri greu accesibile pentru artiștii umani, inclusiv în zone de război. Tehnologia permite ca o coregrafie programată o singură dată să fie preluată instantaneu de toți roboții din rețea, făcând posibile spectacole simultane în mai multe țări.

Reacția criticilor

Criticul muzical și analistul industriei, Cha Woo-jin, se întreabă însă cu scepticism dacă publicul din întreaga lume va accepta aceste spectacole, deși consideră planul un experiment cultural și economic util.

„Dacă ai pune un robot într-un muzeu dedicat lui Elvis, fanii ar fi dezgustați”, spune el. „Dar K-pop-ul este un model de prezentare vizuală, așa că roboții par mai puțin străini.”

Un astfel de tur cu roboți ar fi ca o trupă de dans care interpretează cover-uri, dar fără cheltuieli de cazare sau diurne. Adevărata întrebare pentru critic rămâne însă dacă roboții pot reproduce ingredientul esențial al K-pop-ului: legătura emoțională cu fanii. „Acest lucru va determina dacă este vorba de o adevărată schimbare culturală sau doar de un spectacol de senzație.”