Primul robot gigant, gata de producție în China. Are 2,8 metri, dărâmă ziduri de beton și poate fi pilotat. Cât costă

Ideea de a pilota un robot uriaș, inspirată din filmele SF, a încetat să mai fie ficțiune. Compania chineză Unitree a lansat modelul GD01, un vehicul gata de producție care costă aproape 500.000 de euro, potrivit EuroNews.com.

Robotul are o înălțime de 2,8 metri și este operat de un pilot dintr-un cockpit deschis situat în torace. Acesta poate merge pe două picioare sau își poate reconfigura structura pentru a se deplasa pe patru picioare pe teren accidentat.

Modelul GD01 a fost lansat în această săptămână în China, iar în imaginile promoționale transmise de companie dispozitivul sparge un zid din blocuri de beton.

Prețul de pornire este de 3,9 milioane de yuani, echivalentul a aproape 500.000 de euro, însă Unitree nu a dezvăluit încă detalii tehnice precum autonomia bateriei, viteza maximă sau capacitatea de încărcare.

La ce poate fi folosit GD01

Unitree afirmă că modelul GD01 este destinat operațiunilor industriale, intervențiilor de urgență și turismului cultural.

Robotul poate fi utilizat în zone afectate de dezastre, clădiri prăbușite sau șantiere periculoase unde vehiculele cu roți nu pot circula. Deși există posibile aplicații militare, producătorul descrie vehiculul ca fiind o platformă civilă și solicită utilizarea sa în condiții de siguranță.

De la câini roboți la producție globală

Unitree a fost fondată în 2016, în Hangzhou, de inginerul Wang Xingxing. Compania a început prin producția de câini roboți patrupedi, inspirați de modelul Spot al Boston Dynamics. Wang a construit primul său robot patruped pentru o teză universitară, înainte de a părăsi producătorul de drone DJI pentru a-și înființa propria firmă.

În prezent, Unitree deține aproximativ 70% din piața globală a roboților patrupedi. În 2025, compania a livrat peste 5.500 de roboți umanoizi, depășind producători precum Tesla. Roboții produși de firmă au fost incluși și în Gala Festivalului de Primăvară din China.

Companiile chineze au asigurat aproape 90% din vânzările globale de roboți umanoizi în 2025, arată un studiu citat de South China Morning Post.

Datele oficiale indică faptul că în China existau peste 140 de producători și peste 330 de modele. Dezvoltarea acestor tehnologii este inclusă ca prioritate în planul cincinal al guvernului de la Beijing, care a asumat angajamentul de a „viza frontierele științei și tehnologiei”.