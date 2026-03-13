Friedrich Merz: Germania nu dorește să se implice în războiul din Iran

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că la ora actuală nu vede necesitatea unei campanii militare internaționale pentru protejarea navigației comerciale în strâmtoarea Ormuz, subliniind că țara sa „nu dorește să se implice” în războiul cu Iranul, relatează agenția DPA, preluată de Agerpres.

Într-o conferință de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store, cancelarul german – care se află de joi în Norvegia, unde se desfășoară a doua etapă a exercițiilor NATO „Cold Response” – a afirmat că „nu s-a primit cu adevărat un răspuns” la preocupările legate de faptul că SUA nu au o strategie privind modul în care să pună capăt războiului lansat alături de Israel.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic crucial pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a fost blocată efectiv de către Iran, ca ripostă la campania lansată de SUA și Israel pe 28 februarie.

„Permiteți-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război și nu vrem să devenim parte a lui”, a subliniat Merz. „În această privință, toate eforturile noastre sunt concentrate pe încheierea războiului. Și exact asta discutăm atât cu guvernul SUA, cât și cu cel israelian”, a spus el.

Șeful guvernului norvegian a adăugat că nu există planuri pentru o operațiune militară internațională în strâmtoarea Ormuz, o idee susținută în principal de președintele francez Emmanuel Macron.

„Șase dintre membrii G7 și-au exprimat foarte clar opinia, SUA au decis altfel”

În același timp, cancelarul german Friedrich Merz a calificat drept „greșită” decizia SUA de a ridica temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc blocat pe mare, pentru a atenua efectele războiului din Iran asupra prețurilor globale la hidrocarburi.

„A relaxa acum sancțiunile, indiferent de motive, consideram că este o greșeală”, a apreciat Merz în aceeași conferință de presă cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store în insula Andoya, unde se află o importantă bază spațială, la nord de Cercul Polar.

Merz a subliniat că Rusia continuă să nu dea semne că ar fi dispusă să negocieze încetarea războiului în Ucraina, declanșat cu peste patru ani în urmă.

„Prin urmare, vom continua și trebuie să continuăm să intensificăm presiunea asupra Moscovei”, a insistat el.

SUA au emis joi o autorizație temporară care permite țărilor să achiziționeze petrolul rusesc blocat în prezent pe mare, în contextul în care Washingtonul încearcă să stabilizeze piețele energetice zguduite de războiul în care este implicat Iranul.

Merz a recunoscut că decizia i-a luat prin surprindere pe ceilalți lideri ai G7, după ce grupul celor șapte cele mai importante națiuni industrializate a discutat, la începutul acestei săptămâni, cu președintele american Donald Trump posibilitatea ridicării temporare a sancțiunilor asupra livrărilor de petrol și gaze din Rusia.

„Șase membri ai G7 și-au exprimat foarte clar opinia că acesta nu este semnalul potrivit de transmis. Apoi, am aflat în această dimineață că guvernul SUA se pare că a decis altfel”, a declarat cancelarul german.

„O problemă momentană de preț, nu una legată de aprovizionarea cu petrol”

Referitor la aprovizionarea mondială cu petrol, grav afectată de atacurile iraniene asupra navelor în strâmtoarea Ormuz, Merz a susținut că există „o problemă legată de preț în acest moment, dar nu una legată de aprovizionare”, punând la îndoială motivul din spatele acestei decizii a SUA.

La rândul său, Jonas Gahr Store a declarat că Norvegia și Germania au convenit să exercite împreună o presiune mai mare asupra Rusiei, adăugând că cea mai mare vulnerabilitate a Moscovei este în sectorul energetic și că a fost greșit să se relaxeze sancțiunile.