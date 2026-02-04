Primul soț al lui Jill Biden, fosta Primă Doamnă a SUA, a fost inculpat pentru omor. Este acuzat că și-a ucis soția

Primul soț al fostei Prime Doamne a SUA Jill Biden a fost pus sub acuzare pentru uciderea soției sale la domiciliul lor din statul Delaware, la sfârșitul lunii decembrie, au anunțat autoritățile într-un comunicat de presă, anunță Associated Press.

William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost căsătorit cu Jill Biden între 1970 și 1975.

Caroline Harrison, purtătoarea de cuvânt a procurorului general din Delaware, a confirmat într-o convorbire telefonică faptul că Stevenson este fostul soț al lui Jill Biden.

Jill Biden a refuzat să comenteze, potrivit unui răspuns transmis prin email de un purtător de cuvânt al biroului fostului președinte și al fostei Prime Doamne.

Stevenson rămâne în detenție după ce nu a reușit să depună cauțiunea de 500.000 de dolari stabilită în urma arestării sale de luni în localitatea Wilmington, el fiind acuzat de omor de gradul întâi. Este acuzat că a ucis-o pe Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani, pe 28 decembrie.

William Stephenson, fostul soț al lui Jill Biden, într-o fotografie publicată de poliția americană, FOTO: New Castle County Police / AP / Profimedia Images

Investigația privind crima comisă de fostul soț al lui Jill Biden a fost desfășurată discret

Poliția a fost chemată la domiciliul acestora din Wilmington, un oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori, în urma unei sesizări privind un conflict domestic, după ora 23:00, și a găsit o femeie inconștientă în sufragerie, potrivit unui comunicat anterior. Măsurile de resuscitare nu au avut succes.

Ea conducea o afacere de contabilitate primară și era descrisă ca o mamă și bunică devotată familiei, precum și ca o fană a echipei Philadelphia Eagles, potrivit necrologului său, care nu îl menționează pe soțul ei.

Stevenson a fost inculpat printr-un rechizitoriu emis de un mare juriu, după o investigație de mai multe săptămâni desfășurată de detectivii din cadrul Departamentului de Justiție din Delaware. Nu era clar imediat dacă Stevenson are un avocat.

El a fondat, la începutul anilor 1970, un local de muzică foarte cunoscut din Newark, numit Stone Balloon. Într-un interviu acordat în 2024 postului conservator Newsmax, Stevenson a criticat-o pe Jill Biden și a descris divorțul lor ca fiind conflictual, numind-o totodată pe fosta sa soție drept „amară” și „răutăcioasă”.

Jill Biden s-a căsătorit cu senatorul american Joe Biden în 1977.