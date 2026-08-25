Mutare de ultim moment a USR, care i-ar putea salva mandatul lui Dominic Fritz. „Avem discuții cu PNL în acest sens”

Parlamentarii USR vor depune un nou proiect al legii ANI, în cazul în care miercuri, în ședința comisiei juridice a Senatului nu vor putea elimina amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat.

Marți, ar fi trebuit ca legea integrității întoarsă în Parlament după decizia CCR să fie discutată în comisiile de specialitate, dar ședința a fost amânată pentru miercuri.

Senator: „USR își dorește să salveze banii din PNRR”

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a anunțat marți la Parlament că va depune un nou proiect pentru reforma ANI.

„USR își dorește să salveze banii, 770 de milioane, pe jalonul PNRR al integrității, pentru care astăzi am depus o nouă lege curată, fără amendamentul «anti-Fritz»”, a spus Șipoș.

El a explicat că dacă miercuri, în ședința comisiei juridice, senatorii USR nu vor reuși să elimine „amendamentul Fritz”, vor vota împotriva legii în plen. Dacă legea va fi respinsă, noul proiect va intra în dezbatere.

„Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Din acest motiv am depus această nouă lege”, a mai spus senatorul USR.

El a declarat că aceasta ar fi ultima șansă pentru PSD să arate că „există responsabilitate”, totuși, întrebat fiind dacă Comisia Europeană a transmis clar că „amendamentul Fritz” ar duce la pierderea banilor europeni, Șipoș a răspuns:

„Sunt convins că vom avea și o poziționare oficială la Comisia Europeană. Tocmai pentru a preîntâmpina acest lucru am depus încă o dată această lege ca o plasă de siguranță pentru că, deși este o cursă contra cronometru, foarte strânsă, avem această posibilitate ca până luni, 31 august, să trecem o lege care să îndeplinească normele europene”.

E nevoie ca și PNL, și AUR să voteze „împotrivă”

Ca legea aflată acum în dezbatere să fie respinsă în plen, USR are nevoie de voturi de la PNL și de la AUR. Luni, în plenul Camerei Deputaților, AUR a votat „împotriva” adoptării legii, la fel ca USR. Însă PNL a votat pentru.

Întrebat dacă se așteaptă ca PNL să nu voteze mâine legea în plen, Șipoș a spus că „avem discuții în acest sens. Cu siguranță că o să vedem ce se va întâmpla și în comisia juridică de mâine”.

Acum, a doua formă a legii e dezbătută, după decizia CCR

Proiectul legii integrității care este dezbătută în aceste zile de parlamentari introduce „fișele publice privind interesele financiare”, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese care până în mai 2025 erau publice.

Aceste fișe nu vor conține însă toate datele din declarațiile de până acum. De exemplu, în cazul în care un parlamentar, de exemplu, are 5 apartamente, 3 terenuri și două mașini, ANI va publica în fișă doar intervalul în care se încadrează sumele cumulate ale tuturor bunurilor. Practic, niște praguri valorice care încep de la 1-25 de mii de euro, până la peste 500 de mii de euro.

Fișele nu vor arăta nici denumirea societății la care un demnitar deține acțiuni, de exemplu, țara în care are sediul societatea și modalitatea prin care au fost obținute acele participații sau acțiuni.

Inițial, PSD a cerut eliminarea articolului care prevedea că averile și interesele demnitarilor trebuie publicate în forma declarației de interese financiare, declarată neconstituțională de CCR, însă liderii grupurilor parlamentare au căzut în final de acord pe forma fișelor.

Amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat a fost menținut în timpul dezbaterilor.

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul PSD.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

A treia încercare în aproape o lună

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

Prima dată când legea a intrat pe circuitul legislativ, proiectul depus de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, prevedea că demnitarii nu trebuie să publice averile și interesele. Apoi, deputații PSD au introdus printr-un amendament, publicarea declarației de interese financiare, o combinație între declarația de avere și cea de interese.

Tot social-democrații au introdus atunci pentru prima dată amendamentul care lăsa persoanele declarate în conflict de interese sau incompatibile fără mandat.

Legea a picat în plenul Senatului cu voturile PNL, USR și AUR, iar senatorii PNL și USR au depus un nou proiect, fără „amendamentul Fritz”.

La a doua încercare, PSD a reintrodus amendamentul, iar AUR a depus un amendament care prevedea că partenerele și partenerele demnitarilor trebuie să depună la ANI declarații de avere și de interese, iar Agenția trebuie să le publice. PSD a trecut amendamentul cu voturile AUR, iar AUR cu voturile PSD.

După ce a doua formă a legii a trecut și de Camera Deputaților și de Senat, USR și Nicușor Dan au contestat legea la CCR. Curtea a declarat „amendamentul Fritz” constituțional, dar a spus că modificarea introdusă de AUR nu respectă Constituția și că nici declarațiile de interese financiare sunt neconstituționale.

După decizia CCR, legea a reintrat pe circuitul parlamentar, pentru a treia oară pentru a fi pusă în acord.