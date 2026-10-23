Primul transport de motorină rusească din acordul Trump-Putin a pornit spre SUA. Cât reprezintă încărcătura din consumul zilnic al americanilor

Un petrolier sub pavilion maltez, care transportă 40.000 de tone de motorină rusească, se îndreaptă spre New York în urma acordului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit datelor LSEG publicate vineri și citate de Reuters.

Potrivit datelor din domeniul transportului maritim, petrolierul de dimensiuni medii „Agioi Fanendes” a fost încărcat cu 40.000 de tone de motorină cu conținut extrem de redus de sulf în portul rus Primorsk de la Marea Baltică, pe 22 octombrie.

Se preconizează că încărcătura va ajunge în Statele Unite pe 7 noiembrie.

40.000 de tone de motorină rusească sunt echivalentul a aproximativ 48 de milioane de litri, adică puțin peste o zecime din consumul zilnic al americanilor. Statele Unite consumă aproximativ 467 de milioane de litri de motorină pe zi, conform datelor pentru 2025 ale Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

Informația privind transportul vine în contextul în care Trump a întreprins mai multe demersuri în speranța de a reduce prețurile la motorină înaintea alegerilor intermediare din SUA din 3 noiembrie.

Printre acestea se numără renunțarea la anumite prevederi ale unei noi legi privind sancțiunile împotriva Rusiei și amenințarea Europei cu o interdicție a exporturilor de motorină din SUA, în cazul în care țările respective nu ar elibera cantități mai mari din rezervele lor de urgență.

Rusia a acceptat să ridice interdicția autoimpusă asupra exporturilor de motorină și să furnizeze combustibilul pe piețele globale, inclusiv în SUA, în urma acordului încheiat între președintele rus Vladimir Putin și Trump.

Rusia spune că va putea exporta milioane de tone pe lună

Trump a anunțat pe 9 octombrie că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone, adică 2,25 milioane de barili, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”.

Rusia va putea crește exporturile de motorină la un nivel cuprins între 3 milioane și 3,5 milioane de tone pe lună până la sfârșitul anului, volumul obișnuit de export al țării pentru acest combustibil, a declarat săptămâna trecută viceprim-ministrul Alexander Novak.

Săptămâna trecută, încărcăturile de motorină destinate exportului au fost încărcate în portul rus Primorsk de la Marea Baltică, însă destinațiile finale ale acestora nu sunt clare, majoritatea navelor indicând Gibraltar, coasta Atlanticului sau Port-Said, conform datelor LSEG privind transportul maritim.

De când a intrat în vigoare, în februarie 2023, embargoul total al UE asupra importurilor de produse petroliere rusești, ca urmare a războiului din Ucraina, Rusia a exportat motorină în principal către Brazilia și Turcia, precum și către unele țări africane.