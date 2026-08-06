Primul tren PESA a intrat în serviciu. În zilele următoare, garniturile vor circula și pe alte trei rute

Primul tren regional PESA a fost lansat joi în serviciul comercial de călători şi a plecat la ora 14:38 din Bucureşti Nord, sosirea la Braşov având loc la ora 18:47, a anunţat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), citată de Agerpres.

Potrivit sursei citate, în zilele următoare, vor intra în circulaţie şi celelalte patru rame electrice PESA, predate spre administrare de către ARF operatorului naţional de de transport feroviar, pe rutele de circulaţie: Bucureşti Nord – Constanţa, Bucureşti Obor – Constanţa şi Constanţa – Feteşti.

La rândul său, CFR Călători informează că introducerea în circulaţie a ramelor electrice PESA se realizează în perioada 6 – 10 august 2026, acestea urmând să deservească trenuri Regio şi Regio-Expres pe relaţiile Bucureşti Nord – Braşov, Bucureşti Nord – Constanţa, Bucureşti Obor – Constanţa, precum şi Constanţa – Feteşti.

Programul trenurilor PESA

„Ramele electrice au fost predate CFR Călători de către ARF pentru exploatare comercială. Mentenanţa acestora este asigurată de producătorul PESA, în baza contractului încheiat cu ARF. Trenurile formate din rame electrice PESA oferă călătorilor condiţii moderne de călătorie, fiind dotate cu instalaţii de climatizare, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, sisteme de informare a călătorilor, spaţii pentru bagaje şi biciclete, precum şi facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă”, se arată într-un comunicat al companiei.

Programul trenurilor operate cu rame electrice PESA este următorul: începând cu 6 august – R 3025 Bucureşti Nord (14:38) – Braşov (18:47), R 3032 Braşov (19:06) – Bucureşti Nord (22:46), R 3031 Bucureşti Nord (20:23) – Braşov (23:42).

Din 7 august, vor circula R 3021 Bucureşti Nord (05:40) – Braşov (09:21), R-E 3000 Braşov (14:09) – Bucureşti Nord (16:45), R 3024 Braşov (06:20) – Bucureşti Nord (09:51), R 8011 (8001) Bucureşti Nord (06:17) – Constanţa (11:06), R 8010 Constanţa (14:20) – Bucureşti Nord (19:28), R 8005 Bucureşti Obor (13:42) – Constanţa (17:26), R 8034 Constanţa (20:20) – Feteşti (22:12).

Din 8 august, se va adăuga R 8031 Feteşti (04:24) – Constanţa (05:42), iar din 10 august R 8006 Constanţa (05:55) – Bucureşti Obor (10:02).

Proiectul „Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficienţă energetică în sectorul transporturilor – Material rulant sustenabil prin achiziţia a 62 rame electrice regionale RE-R” este finanţat prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanţarea este asigurată de la bugetul de stat.

Fondul pentru Modernizare (FM) este un instrument nou de finanţare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziţii juste din punct de vedere social către o economie verde, subliniază ARF.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie sprijinirea utilizării tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon în transportul feroviar, prin îmbunătăţirea transferului modal, care va asigura reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din transport.

Un proiect de 2,77 miliarde de lei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: diminuarea dependenţei de combustibilii fosili în sectorul feroviar prin înlocuirea materialului rulant existent, cu unităţi multiple utilizate pentru transportul regional şi suburban de pasageri, ca parte a obligaţiilor de serviciu public; reducerea aglomeraţiilor rutiere în zonele periurbane ale principalelor oraşe caracterizate de densităţi ridicate ale emisiilor de dioxid de carbon, prin promovarea transportului feroviar ca alternativă la transportul individual, măsură ce facilitează conectarea eficientă cu alte centre funcţionale şi generează o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin scăderea utilizării vehiculelor personale.

Rezultatele principale ale proiectului sunt: eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public regional şi suburban, precum şi atribuirea contractelor de servicii publice destinate serviciului public de transport feroviar de călători pentru toţi operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv prevederile comunitare.

Valoarea totală a proiectului este de 2,778 miliarde lei (echivalent a 561,278 milioane de euro), din care 2,327 miliarde lei (echivalent 470,247 milioane euro) – valoare eligibilă asigurată din Fondul pentru modernizare, iar 450,448 milioane de lei (echivalent a 91,031 milioane de euro) – bugetul propriu al beneficiarului, sumă provenită de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni.

„Menţionăm că acest obiectiv de investiţii vizează creşterea eficienţei modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării şi creşterea confortului pe o serie de rute, de pe reţeaua feroviară”, au mai notat reprezentanţii ARF, pe Facebook.